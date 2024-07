Transportes reactiva el diseño del vial de Jove sin comprometerse a soterrarlo

Más que preocupación han despertado en el Ayuntamiento los requerimientos de información que se les acaban de hacer desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que lidera el socialista Óscar Puente, dentro de la tramitación del nuevo proyecto para el vial de Jove. No solo no hay un compromiso explícito con el soterramiento del trazado –que es lo exige Gijón desde la unidad política y social conseguida en este asunto y visibilizada tanto en el seno del Consejo Social de la ciudad como en las protestas a pie de calle–, sino que de la lectura de las cartas recibidas parece desprenderse la evidencia de que el Ministerio sigue adelante con la propuesta ya presentada en marzo minutos después de anunciar el abandono por problemas de viabilidad técnica y seguridad de la ejecución del vial bajo tierra. Una propuesta que se concretaba en un trazado en superficie en forma de bulevar urbano en el vial de conexión entre el enlace de La Peñona y El Musel y, al tiempo, un plan de mejoras para la avenida Príncipe de Asturias. El Ayuntamiento ya ha pedido aclaraciones al Ministerio. A la espera de ellas están.

A través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias se hacía llegar en los últimos días tanto al servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento como a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) una petición de información sobre los servicios de su competencia que podrían verse afectados por la ejecución de las obras que plantea el Ministerio. La intención de los responsables del proyecto es tener información detallada de redes municipales de servicios o proyectos de nuevas redes que se estuvieran planteadas en los ámbitos de su interés para evitar interferencias con la ejecución de la obra.

La solicitud de información se hace para el proyecto ahora denominado "de trazado y construcción de bulevar urbano de acceso al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove y acondicionamiento de la carretera N-641 del punto kilométrico 0+000 al 2+510. Tramo: AS-18-Puerto de El Musel". Es el proyecto que sustituye al que, con el vial bajo tierra, no solo había llegado a salir a licitación sino que estaba en pleno proceso de elección de la constructora cuando el nuevo equipo ministerial decidió frenarlo en seco.

En cuanto al nuevo trazado del vial solo se especifica en la documentación enviada al Ayuntamiento que discurrirá formando el límite de la urbanización del Lauredal para penetrar en el último momento hasta el puerto entre los barrios de La Calzada y Jove. Esa explicación, el concepto de bulevar urbano, el gráfico que acompaña la misiva y el hecho de que no haya referencias técnicas que supongan pensar en una actuación importante bajo el subsuelo –lo que determinaría que quedasen afectados otro tipo de servicios– ha llevado a pensar al equipo de gobierno local que el Ministerio sigue adelante con el de vial en superficie pese al evidente rechazo de la ciudad.

Fue el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, quien avanzó un nuevo acceso al puerto de Gijón en forma de bulevar urbano con cuatro carriles de circulación, amplias aceras y un carril bici. El cálculo es que se pudiera licitar en 2025 con un coste de 70 millones de euros y tenerlo operativo en 2028 tras 32 meses de obras. De manera paralela se incluía un compromiso de inversión de unos cinco millones de euros en mejoras en la avenida Príncipe de Asturias con amplias aceras y carril bici entre La Calzada y Pumarín y una gran rotonda en Cuatro Caminos. Una operación de transformación de la carretera en bulevar previa a la cesión de la vía al Ayuntamiento.

Una movilización a la espera del boceto que llegue tras el verano

Santano ponía en relación esas dos nuevas obras con la que ya está en marcha para duplicar el tramo entre Lloreda y Veriña para describir un escenario donde las tres iniciativas suponían garantizar una mejora sustancial de los accesos al puerto de El Musel y de las condiciones de la avenida Príncipe de Asturias como vial integrado en la ciudad. Especialmente en el tramo que se corresponde con La Calzada donde es más evidente el daño que hacen los camiones a su paso camino del puerto. Todas estas actuaciones podrían estar finiquitadas entre 2028 y 2029 con inicio compartido el año que viene y un coste global de unos 135 millones. Solo la obra del vial de Jove soterrado que había salido a licitación tenía un gasto autorizado de 286 millones.

¿Problema? Aunque cueste menos y sea técnicamente más fácil Gijón no quiere ni oír hablar de un vial en superficie que lo único que haga sea transferir el problema de contaminación que generan los camiones de una esquina a otra de la zona oeste. De hecho a ese vial en superficie ya le habían dicho que no los vecinos de Gijón hace tres décadas en unas movilizaciones que ahora se repiten. El pacto político y social que hay en la ciudad, y al que también se ha sumado el gobierno del Principado, es decir no al vial de Jove en superficie. Pase por donde pase. Esa es la gran línea roja.

El compromiso del Ministerio de Transportes, formalizado en abril por su secretario de Estado en la visita que hizo a Gijón para presentar el proyecto de estación intermodal de Moreda, es presentar un anteproyecto de vial de Jove tras el verano que de una solución rápida y factible a las necesidades de comunicación del puerto y minimice el impacto que denuncian los vecinos. En su disertación Santano llegó a hablar de que pudiera tener alguna parte del itinerario semienterrada o bajo la losa de un falso túnel. El Ayuntamiento no las tiene todas consigo tras las últimas misivas. Y los vecinos, tampoco.

A ver ese anteproyecto que presente el Ministerio es lo que se espera en el Consejo Social para poner en marcha el grupo especial de trabajo que sobre el asunto quedaba definido hace unos meses. También quedan pendientes las protestas en la calle lideradas desde el movimiento vecinal y secundadas por todos los partidos de la Corporación. Mucho tendrá que afinar el Ministerio su propuesta para contentar a Gijón.

