"Son unas fiestas especiales precisamente por lo pequeñitas y lo familiares que son. La gente se siente como en casa", explica con emoción Yolanda Menéndez, junto a su pequeña, Amelia Buznego. Ambas en la tradicional subasta que siguió ayer a la misa y la procesión de las fiestas del Carmen en la parroquia de Lavandera. Uno de los rincones de la zona rural gijonesa donde ayer no se necesitó poner una pantalla gigante ni ubicar una "fan zone" futbolera para saber divertirse.

Arriba, a la izquierda, Yolanda Menéndez, junto a su hija Amelia Buznego. A la derecha, las hermanas Mónica y María Piñera, junto a Irene Castiello. Sobre estas líneas, la subasta, presentada por Carlos Trabanco. | Rocío Canas / Rocío Canas

En la carpa festiva también estaban Irene Castiello, y las hermanas Mónica y María Piñera. Unas habituales en Lavandera . "Nuestros padres antes eran los que organizaban la fiesta, así que desde chiquitinas nos empapamos un poquitín de esto, de que nos dejasen recoger algún vasín. Ahora que ya no lo organizamos nosotros presta venir y verlo y disfrutar desde el otro lado", indican las jóvenes.

Lavandera, como en casa / Rocío Canas

La fiesta es familiar y pequeña pero abierta a todos. Gaizka Castañeda, Pablo Pastor y Jorge Hevia, naturales de Segovia, estaban ayer en Lavandera. Y no precisamente pasándoselo mal. O por lo menos no daba esa impresión. "Nos encanta venir porque es un ambiente bastante bueno, en el que todos se conocen. Parece que no va a haber nadie y luego te sorprende", explicaban.

Lavandera, como en casa / Rocío Canas

La misa de hoy dará comienzo a la 13.00 horas, y estará seguida de una sesión vermú. Por la tarde, música con la a Banda de Gaites "Saxum" y el reparto del bollo a los socios. La jornada finalizará con la cena de confraternidad y la verbena amenizada por Dj BKV. ¿Menú de la cena fin de fiesta: sardinas y bonito.