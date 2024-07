Las razones por la que se modifica el Plan general de Gijón: potenciar equipamientos públicos y de interés social

La modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que el Ayuntamiento acaba de poner en marcha para reajustar la normativa urbanística que afecta a los equipamientos públicos no solo permitirá que la futura residencia universitaria que se impulsa desde la Universidad de Oviedo en el campus gijonés pueda ejercer también como establecimiento hotelero o que el Principado pueda arrancar con todas las garantías su proyecto de vivienda joven en el antiguo solar de Peritos dentro de una operación que conlleva, además de pisos, generar espacios en sus bajos para uso de entidades públicas y locales para negocios, incluido un supermercado. También abre la posibilidad de desbloquear operaciones que el Ayuntamiento tenía en marcha en equipamientos de su propiedad o planes de ampliación de edificaciones que son de otras administraciones o que siendo de titularidad privada se corresponden a entidades sin ánimo de lucro. Operaciones que con el actual PGO no podían desarrollarse al tener agotada la edificabilidad que les correspondería por zona.

Por ejemplo, cuando la modificación del Plan General entre en vigor ya no habrá problema para que el Ayuntamiento pueda sacar adelante sus planes de ampliación del complejo deportivo de La Calzada. Algo que ahora mismo no se puede hacer al tener agotada su edificabilidad. El cambio que se tramita supone fijar la edificabilidad de los equipamientos públicos en relación a su función y no a la zona en la que se ubican. Un cambio que los técnicos de Urbanismo justifican en base a que son espacios "que se destinan a necesidades de interés general y tienen unas necesidades edificatorias que no guardan relación directa con la zona de ordenanza en que se ubican sino que se encuentran asociados al uso público al que se destinan". El cambio de criterio también permitiría, por ejemplo, dar cobertura desde la normativa urbanística a la propuesta de cubrición de pistas deportivas del IES El Piles.

Hay otro par de ejemplos que Urbanismo puso sobre la mesa de cara a justificar la necesidad de cambiar el PGO en este sentido y hacerlo ahora. Dos de ellas tienen que ver con habilitar la posibilidad de ampliación de los edificios de APTA y Aspace. Un centro especial de empleo el primero y un centro dedicado a la atención de personas con parálisis cerebral, el segundo. Recuerdan los técnicos municipales del área que ahora mismo APTA no podría ejecutar ni siquiera la propuesta que se le había autorizado en la licencia concedida en 2009.

La modificación que tiene que ver con la edificabilidad es solo una de las seis en las que se estructura esta modificación puntual del PGO, cuya aprobación inicial recibió el visto bueno del Pleno en su sesión de la semana pasada con el único votó en contra del PSOE. Las novedades empiezan con un cambio en cuanto a la definición de las categorías y clases de los equipamientos para adaptar la redacción a la del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias Ahora, por ejemplo, el PGO llama subclase a lo que el ROTU llama categoría. Pero no solo se trata de cambios formales. Esa equiparación conlleva también incorporar dentro de los equipamientos el uso residencial en la modalidad de alojamiento dotacional. Es un destino que hasta ahora no estaba contemplado y que al incorporarse da cobertura al proyecto del Principado para Peritos.

Una residencia en el campus que pueda ejercer de hotel y con usos alternativos al polideportivo

La modificación en trámite también supone concretar el procedimiento para un cambio de uso. Dos ejemplos. Peritos pasa a residencial en la modalidad de alojamiento dotacional cuando el PGO de 2019 le daba uso administrativo ya que el Principado tenía allí el plan de hacer un gran complejo de oficinas. Y el pabellón de la zona oeste pasó a ser deportivo cuando la propuesta inicial para el equipamiento era educativo. La normativa urbanística daba al uso asignado la categoría de recomendación no vinculante. Ahora se clarifica cómo hay que definir el uso de cada equipamiento y cómo hay que proceder si se quiere cambiar ese uso. En este caso, se ha seguido un procedimiento similar al que se sigue, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Oviedo.

Otro de los cambios tiene que ver con los usos compatibles que puedan darse a los equipamientos públicos o asimilados. La modificación en marcha incorpora el uso terciario como compatible con el uso principal que tenga el equipamiento. Y lo justifica desde la coherencia de garantizar usos que ya se dan en equipamientos ya existentes. Aquí el ejemplo vuelve a poner el foco en el proyecto de Peritos, que pretende que parte de los bajos sean ocupados por un supermercado. Un uso que ya existe en el solar de El Coto donde están los equipamientos públicos del barrio.

Aunque el matiz sea menor se ha utilizado esta modificación puntual del PGO para solventar una discrepancia que se había detectado entre la redacción y los planos de ordenación en el apartado de la normativa donde se encuadran los colegios mayores, residencias de ancianos, residencias religiosas, residencias de estudiantes... La normativa los considera uso residencial y en los planos donde ya hay instalaciones de este tipo aparecen con la calificación de equipamiento. Así que en normativa se incluye este uso al dotacional dentro del tipo equipamiento social.

El último de los cambios atañe al capítulo de la normativa urbanística que fija casuísticas concretas de equipamientos públicos con singularidades especificas. Un capítulo donde se habla de El Molinón, el hospital de Cabueñes o el campus universitaria y al que ahora se incorpora, atendiendo a esa singularidad, referencias al espacio de Peritos y la posibilidad de reordenar a través de un estudio de detalle, los suelos destinados a aparcamientos disuasorios que tengan la calificación de sistema general de infraestructuras, cuando sean colindantes a suelos de equipamiento.

En cuanto al campus universitario. Dos ajustes. Por un lado, se incorpora la posibilidad de dar otros usos universitarios a la parcela reservada para un pabellón polideportivo en la manzana triangular comprendida entre las calles Blasco de Garay, Pedro Puig Adam y Pedro de Lucuze y Ponce. Y, por otro, se profundiza en la redacción de la residencia de estudiantes para aclarar cuestiones que tienen que ver con la altura de la construcción y las afecciones de la parcela en relación con la envolvente.

La decisión tomada por el Pleno el pasado día 10 supone la aprobación inicial de esta modificación puntual del PGO, incluyendo en el expediente el estudio ambiental estratégico. Ahora se abre un plazo de dos meses para la recepción de alegaciones a contar a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. De manera simultánea al proceso de información pública se irán solicitando los informes preceptivos por ley y realizando las consultas a las administras afectadas y las personas interesadas. La intención es poder tener completada la tramitación antes de que acabe el año.

Propiedad pública Complejo deportivo de La Calzada. El Ayuntamiento tiene planes de ampliación sobre este equipamiento deportivo de la zona oeste que no se pueden hacer con el actual Plan General porque tiene la edificabilidad ya agotada. Hasta ahora la edificabilidad se marcaba en función de la zona y ahora la fija su uso como equipamiento. Con la modificación en marcha se podrá ampliar. Uso residencial Peritos. El Principado impulsa allí una gran operación de vivienda joven con 250 pisos. El cambio en el PGO afecta de manera muy directa a este proyecto y lo avala urbanísticamente. No solo se le da la condición de equipamiento público singular sino que pasa a la categoría de equipamiento residencial de alojamiento dotacional y se aprueba un supermercado como uso compatible. Interés social APTA y Aspace. Los cambios en el PGO sobre la condición de equipamientos no solo afectan a los públicos, también a aquellos que aun siendo de titularidad privada acogen actividades vinculadas a entidades sin ánimo de lucro y tienen un interés social. Los técnicos de Urbanismo destacan que el cambio permitiria, por ejemplo, ejecutar las ampliaciones de APTA y Aspace.

