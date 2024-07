"Este disco me enseñó que escribir es mi camino"

Marisa Valle Roso (Langreo, 1987), autora e intérprete de su propia historia, ha llevado el folclore asturiano a otro nivel, interesándose desde muy pequeña por la tonada, y cosechando numerosos reconocimientos por su capacidad para renovar el género. Apasionada de sus raíces, el próximo 19 de julio vuelve al Principado para actuar en Gijón como último concierto la Terraza del Botánico (22.30 horas) e interpretar su primer disco como compositora "Lo Fugaz", en el que fusiona el folclore, con atmósferas electrónicas y pop.

–¿Con qué expectativas llega a su cita en el Jardín Botánico?

–Con mucha ilusión, con muchas ganas y con ganas de que la gente lo disfrute conmigo. Además, ya va a hacer más de un año que no doy un concierto en Asturias, y siempre es una alegría volver a casa otra vez, volver, además, al sitio donde presenté mi último disco y que siempre me ha traído tan buena suerte, el Jardín Botánico es un sitio muy especial.

–¿En qué se diferencia "Lo Fugaz" de los anteriores discos?

–Este disco es el primero en el que escribo todas las canciones, escribo y compongo cada una de ellas y para mí es como un paso más, un poco a ver qué tenía dentro de mí. Al final, cantaba o bien canciones tradicionales folclóricas o bien canciones que habían compuesto otros cantautores para mí, pero sí que este último disco se basa en canciones sobre historias mías, que yo quiero contar, que me apetece contar e interpretar también por mí claro.

–¿Qué le ha dado este disco?

–Este disco, lo que más me enseñó es que el camino para mí, lo que a mí me gusta hacer es escribir, escribir canciones, es decir, más que cantar creo que escribir es algo que no sabía que me gustaba tanto.

–¿En algún momento se ha sentido muy presionada por ser una de las mejores cantantes de música tradicional asturiana?

–Bueno, presionada no. Mire, cuando tuve la época de los concursos ahí sí que hubo un momento en el que me notaba un poco presionada, pero por mí misma. Al final, llegaba un punto en el que ya quizá no me llenaba tanto el ir a concursar, sino que quería algo más, y estaba en ese círculo de querer mejorar mis canciones, de querer ganar porque al final cuando tú te presentas a un concurso vas a ganar, ¿no? No vas a otra cosa. Entonces sí que cuando estaba en los concursos tenía esa presión. Ahora no, porque me considero una cantante más, simplemente, que canto a mi manera e interpreto las canciones de la manera en la que a mí me gusta, y si a la gente lo recibe de una buena manera, y le gusta como canto pues eso ya es una maravilla.

–¿Qué le llevó a querer adentrarse en este género musical?

–Empecé ya desde pequeña, y fue porque mi padre, que fue campeón de Asturias de escanciado-res de sidra, siempre íbamos mi hermano y yo con él de pequeñinos a los concursos. Después había música tradicional, y fue mi hermano el que quiso empezar porque le gustaba lo que escuchaba, las canciones populares y fui un poco detrás. Además, era una niña super tímida, entonces a lo que se apuntaba él yo iba detrás, si él iba a guitarra yo también, o al coro. También porque a mí me gustaba la música pero no tenía tanta iniciativa.

–Es una música muy arraigada a la cultura asturiana, pero llega a todo el mundo.

–Lo tradicional, lo que es tan nuestro, tan de la tierra, tan puro nos llega a todos, nos une. Está super demostrado que el folclore, venga de donde venga, al final, nos une a todos porque hay un nexo de unión ahí común de todos. También creo que voy llegando a la gente a base de estar ahí, de insistir y de no tirar la toalla, y es que al final es una manera de que te vayan conociendo.

–¿Próximos proyectos?

–Estoy ya con un nuevo disco, y bueno de hecho llevo ya un año trabajando en él. En este me estrujé al máximo, o sea que saqué todo de mí, tanto del cerebro, como del alma y esperemos que no tarde mucho en llegar.

