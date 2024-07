Pablo Lage redecora el skatepark de Cimavilla

Una nueva imagen para el skatepark de Cimavilla. Esta es la iniciativa que han llevado a cabo el Ayuntamiento y los promotores del Tsunami y para la que han contado con el artista Pablo Lage, que ayer comenzó ya a trabajar sobre el terreno para renovar el espacio. "Me dedico desde hace unos seis años aproximadamente a realizar murales, diseño gráfico, fotografías… He trabajado con diferentes marcas, eventos, y festivales, además de fundar mi empresa. Soy freelance, trabajo por mi cuenta, aunque si lo necesito en algún caso Popy García me ayuda, pero principalmente hago los trabajos yo solo", aseguraba ayer el artista y dueño de la empresa creativa Vankraft.

Lage y Popy García serán los encargados de pintar el "bowl" del skatepark de Cimavilla. Además de renovarlo, el objetivo principal es darle un nuevo aspecto, plasmando la identidad de la ciudad y haciendo alusión al festival, lo que dejarán reflejado en la pintura. "La idea es pintar un mural dentro del ‘bowl’, va a ser un skyline de Gijón con sus principales monumentos y lugares emblemáticos: las letronas, el Elogio del Horizonte, el árbol de la sidra, la estatua de Pelayo, la Madre del Emigrante…. Y el resto del ‘bowl’ estará compuesto de una ola o varias que van hacia la Playa de San Lorenzo", señalar el autor de la obra.

Su propuesta es un proyecto vanguardista que se realizará con pintura acrílica, pintura de secado rápido, en su mayoría para no suponer ningún riesgo ni entorpecer a los deportistas, los que una vez inaugurado, patinarán durante el resto del verano en la nueva superficie. Asimismo, también se estará ayudando a contribuir con la durabilidad, conservación y restauración del espacio que permanecerá cerrado, mientras duren las labores, hasta el próximo 20 de julio.

"El proyecto llevaba un tiempo queriéndose hacer. Se estaban barajando distintas alternativas y finalmente se han decidido a hacerlo este año. Es un cambio estético para renovar la imagen del circuito porque está un poquito deteriorada. Queremos que quede una imagen mucho más limpia y que se intente respetar un poco más", explicaba Lage sobre el mural, que poco a poco va a ir tomando forma en los próximos días.

El artista lleva más de 25 años en el mundo del grafiti, realizando trabajos artísticos para distintas marcas y eventos e inaugurará este sábado la nueva imagen del skatepark de Cimavilla junto con Danny León, skater que participará en el evento haciendo una exhibición de este deporte.

