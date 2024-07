"Al Principado solo le servirá lo que sirva a los vecinos", dice Barbón del vial de Jove

"Entiendo que el Ministerio estará planteando diferentes posibilidades, pero a nosotros solo nos va a servir aquella que sirva a los vecinos". Así de claro se expresaba ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, al ser preguntado por la reformulación del proyecto de vial de Jove que tiene en marcha el Ministerio de Transportes y Movilidad. Barbón colocó al Principado en ese frente con Ayuntamiento y vecinos en defensa de un vial que no rompa en dos la zona oeste de Gijón.

Una reciente petición de información desde el Ministerio a diferentes servicios municipales, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, ha puesto a administraciones y vecinos en alerta. El Ministerio hace referencia en sus escritos al diseño de un bulevar urbano de acceso al puerto de El Musel y, de manera paralela, a una serie de actuaciones de mejora en Príncipe de Asturias. Un planteamiento que desde Gijón se percibe como la confirmación de que el Ministerio solo trabaja en su idea de vial en superficie sin comprometerse con la opción del soterramiento. Justo lo que los vecinos rechazan.

"Nuestra posición se la he definido a la Alcaldesa, a la representación de los vecinos y a todo el que se me pone por delante. Al Ministerio también se lo hemos dicho: hay que ir de la mano de los vecinos y el proyecto tiene que ser aceptado por los vecinos", indicó un Barbón que dejó claro que "esta problemática no me resulta lejana ni ajena, ni mucho menos". Y para argumentarlo comentó –como pincelada personal complementada con su creencia de que "en política hay que dar la cara y estar sobre el terreno"– que tras participar hace unos días en un acto en el recinto de la Semana Negra en El Natahoyo "fui cenar a la zona afectada con unos amigos que son del barrio y estuve hablando con muchos vecinos. Soy muy consciente del problema".

También aseguró el presidente del Principado compartir con los vecinos la necesidad de alcanzar en el plazo más corto posible una decisión que garantice una solución de continuidad. El vial de Jove no solo es una infraestructura básica para mejorar las comunicaciones por carretera con El Musel. También era, en la versión soterrada paralizada hace unos meses, la solución que tenían los vecinos de la zona oeste para solventar los problemas de contaminación que generan los cientos de camiones que cruzan por esos barrios cada día. Barbón garantizó ayer el compromiso del Principado con la posición "compartida por todo Gijón" para el vial de Jove.

Criterios irrenunciables

Una posición que, para el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Manuel Cañete, necesita oficializarse a través de un pronunciamiento del Consejo Social de Gijón que evidencie que "no se aceptará ninguna obra que sea en superficie, que suponga una pérdida de la inversión prevista y que no garantice tanto la pervivencia del valle de Jove como una solución definitiva al modelo de transporte por carretera de las mercancías al puerto". Cañete entiende que ha sido un gran error estratégico no haber puesto en marcha antes del verano el grupo especial de trabajo sobre el vial de Jove aprobado por el Consejo Social y donde tenían participación entidades de todo tipo de la ciudad. El grupo iba a ser el eje de la acción de Gijón en este asunto.

Alegando problemas graves de viabilidad técnica y seguridad, el Ministerio anulaba hace unos meses el contrato para hacer el vial de Jove soterrado, que ya tenía comprometido un presupuesto de 286 millones y estaba a punto de elegir a la constructora. Al tiempo que se anunciaba el fin del soterramiento se ponía sobre la mesa la opción de un vial en superficie con estética de bulevar, un coste de 70 millones y la posibilidad de licitarlo ya en 2025, que se complementaría con mejoras para Príncipe de Asturias con aceras, carril bici y zonas verdes. La parte del vial en superficie es de la que los vecinos no quieren ni oír hablar y que parece que va adelante. "El Ministerio está jugando con el tiempo y ya algo ganó, hacer que asumamos que el soterramiento no va a ser viable", denuncia Cañete para quien urge fijar unos criterios irrenunciables frente a un Ministerio "con unas pretensiones ya claras".