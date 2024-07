Los Procuradores distinguen este viernes a Begoña Tellado y a Victoria Estrada

El Colegio de Procuradores de Gijón llevará a cabo su tradicional cena anual el próximo viernes, día 19 de julio, a las 21.00 horas, en el Real Club Astur de Regatas. Una cita en la que como es habitual realizarán la entrega de los diplomas e insignias a los trabajadores que han alcanzado los 25 años de ejercicio profesional. En este caso, quienes las recibirán serán Begoña Tellado y Victoria Estrada. "Es una ocasión para estar reunidos fuera del ambiente laboral y sirve para que haya amistad y podamos charlar de otros temas. Se hace desde siempre y tiene mucho significado para nosotros", señaló el decano del Colegio de Procuradores, Javier Gómez Mendoza.

En la cita estarán presentes, además de los trabajadores gijoneses, el presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, quien ya ha adelantado que en octubre abandonará este cargo después de 23 años liderando la institución. Tampoco faltará el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro.

Respecto a la situación actual del Colegio de Procuradores de Gijón, Gómez Mendoza expresó que este curso "ha sido bastante movido porque nos han afectado mucho las huelgas de los letrados y funcionarios". "El retraso ha sido considerable en las notificaciones y la gente no está nada contenta porque los afectados son los procuradores, los abogados y los clientes", argumentó Gómez Mendoza, quien comentó que "ya tenemos notificaciones para juicios del año 2025" "Es una cosa inaudita en una sede como la de Gijón, que es pequeña", explicó el decano del Colegio de Procuradores.

También mostró su preocupación Gómez Mendoza por los aranceles. "No han dejado indiferente a nadie porque no han subido en la medida que todos esperábamos. Llevábamos muchos años sin subida, pero no ha sido la esperada por todos", aseveró, antes de agregar que "habrá que seguir luchando y estar al frente de las novedades tecnológicas que se vayan implantando".

No obstante, afirmó que "el nivel de trabajo se ha mantenido estable en comparación a los de otros años". Asimismo, el decano de los procuradores gijoneses hizo hincapié, por otra parte, en que se encuentra "muy contento por la labor que está ejerciendo esta junta de gobierno formada por 8 personas". "Ha sido un año complicado para mí porque hace un año falleció mi mujer y tuvieron que tomar el mandato ellos. Estoy muy feliz por todo lo que han hecho", desarrolló.