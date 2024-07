La falta de una bolsa de empleo deja sin personal a las escuelas infantiles

Noelia Ordieres, concejala de IU, denunció ayer un grave problema de fata de personal en las escuelas infantiles del Ayuntamiento, que tiene su ejemplo más sangrante en la escuelina de Tremañes donde solo están activas dos de las seis educadoras. De las cuatro ausentes dos son por baja y otras dos por unos permisos solicitades y autorizados hace meses. Ni las plazas de unas ni las de otras han sido cubiertas y la situación es insostenible. "Tremañes es el caso más grave pero hay más escuelas con problemas", sentenciaba la concejala de IU, que hablaba de casos donde solo está operativa la mitad de la plantilla y algún centro más donde hay permisos largos que siguen sin cubrirse.

Dirección, educadoras y familias de Tremañes se han movilizado y la respuesta que reciben es la misma. La bolsa de empleo municipal de educadoras infantiles está agotada y aunque se buscó personal en bolsas de otros ayuntamientos no se encontró a nadie. El Ayuntamiento gijonés ha optado por reforzar con personal de planes de empleo pero, indican responsables de las escuelas infantiles, no es la solución ya que se trata de personal no formado y al que no se puede dar la responsabilidad de atender a los pequeños sin una supervisión. Las familias de Tremañes han registrado una carta dirigida directamente a Carmen Moriyón para que la Alcaldía sea consciente de la gravedad del problema. Mientras, se sigue adelante con el sobreesfuerzo de las educadoras que quedan y la colaboración de las familias que intentan recoger antes a sus hijos e hijas.

"Aquí hay un problema de falta de planificación por parte del equipo de gobierno porque los permisos se conocían desde hace tiempo", indicaba Ordieres que ha querido denunciar el asunto aunque solo falten unos días para el cierre por vacaciones de los centros pensando en "que se empiece nuevo curso en septiembre con este problema sin resolver".

El temor compartido por la concejala con las educadoras y familias que denuncian la situación es que el Ayuntamiento no se comprometa con la elaboración de una nueva bolsa de empleo a la espera de la integración de la red municipal de escuelas infantiles en la red autonómica que el Principado está desarrollando. "Pero es que para eso aun falta mucho tiempo porque Gijón va a ser de las últimas en integrarse y mientras tanto no podemos seguir en esta situación de precariedad", avisa Ordieres.