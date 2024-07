Mara Barros lleva su amor por México hasta el Jardín Botánico de Gijón

La voz de la artista onubense Mara Barros, corista de Joaquín Sabina durante tres lustros, se dejó sentir ayer en el Jardín Botánico Atlántico durante un recital muy concurrido y que sirvió para estrenar el disco "Me nace del corazón", toda una declaración de amor a México que hace la intérprete, que saltó a la fama tras su paso por el programa musical de televisión "Pop Stars".

Su último trabajo, según explicó la propia cantante, busca servir de homenaje a la música popular de México, "un país que siempre me ha abierto las puertas". Esos aires mexicanos resonaron ante un Jardín Botánico bastante concurrido bajo la carpa instalada en la terraza para recuperar los conciertos. "Nunca he tocado en un sitio tan bonito como este. No es la primera vez y espero que no sea la última", destacó Barros durante el concierto.