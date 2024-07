El Ministerio de Transportes sigue adelante y tramita ya el acceso a El Musel en superficie por Jove

R. V.

"Los camiones no pueden discurrir en superficie por La Calzada, sea más cerca o más lejos de Jove. Esa no es la solución. Es lo que dicen los vecinos y es lo que acordamos en el Consejo Social. De ahí no nos movemos ni un milímetro". El edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, fortalecía ayer la postura municipal en contra del vial de Jove en superficie. Una postura en la que hacen frente común el movimiento vecinal y el Principado contra del Ministerio de Transportes y Movilidad, que lidera Óscar Puente. Su equipo ministerial fue quien decidió paralizar el contrato, que estaba en la fase de elección de constructora, para hacer el vial de Jove soterrado con un presupuesto de 286 millones. Alegaron graves problemas técnicos y de seguridad que lo hacían inviable. La alternativa del Ministerio es un vial en superficie, con un coste de unos 70 millones, al que se añadiría un plan de mejoras para la avenida de Príncipe de Asturias. Gijón se movilizó en contra del vial en superficie, que es la opción que sigue defendiendo el Ministerio. El enfrentamiento es evidente. "En este tipo de cuestiones nunca sobra incidir. No nos hemos movido ni un ápice de lo acordado en el Consejo Social. No se trata de trasladar el problema de un lugar a otro", reiteró Martínez Salvador. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la preocupación volvía hace unos días al Ayuntamiento tras recibir en varios servicios peticiones de información del Ministerio sobre la obra que daban a entender que no se comprometían con el soterramiento que pedía Gijón.