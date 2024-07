Gijón Life, música que une generaciones: estas son las próximas citas

Desde que en 2018 el ciclo de conciertos Gijón Life aterrizase en Asturias se ha convertido en una de las citas musicales de referencia en la región. Con la variedad por vocación, el festival ha apostado desde sus inicios por ofrecer a su público un amplio abanico de artistas para todos los gustos y generaciones. No en vano, por su escenario han pasado desde nombres que son historia de la música, como Raphael o Manolo García, hasta estrellas más recientes, como Aitana, Dani Martín o Pablo López, en las ediciones de 2019 y 2022.

Este año, Gijón Life se lanza a por su cuarta edición con un cartel que promete. El pasado 12 de julio Robe era el encargado de llenar el parque Hermanos Castro de Gijón dentro de su gira "Ni santos ni inocentes". Un evento en el que el exlíder de "Extremoduro" interpretó lo que los asistentes no dudaron en calificar de auténticos "himnos".

Precisamente, en ese concierto se puso de manifiesto una de las banderas que enarbola el ciclo musical: la cita reunió un público variopinto encandilado por los temas del extremeño.

Con un inicio por todo lo alto, Gijón Life se prepara para otras tres jornadas de música. La actividad se retoma con Scorpions, que actuarán el próximo domingo, 21 de julio, como parte del 40º. aniversario de su álbum "Love at first sting" y que llegan para poner la nota internacional. Además, esta edición cuenta con dos flamantes "sold out" (todo vendido): el de Melendi, que actuará el domingo 28 de julio, y el de "Estopa", que también agotó entradas hace meses y que se subirán al escenario el sábado 3 de agosto.

Estos tres conciertos que seguro pondrán Gijón a bailar se celebrarán en el parque Hermanos Castro, un espacio con aforo para 12.000 personas dispuestas a vibrar con temas para todos los públicos.

