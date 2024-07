"Juntar a las tres patrullas del Ejército del Aire es el hito de esta edición"

El Festival Internacional Aéreo de Gijón vivirá su 18.ª edición el domingo 28 de julio, a las 12.00 horas, en la bahía de San Lorenzo. Un año más, al frente de la cita como director técnico está Pablo González Fernández (Orense, 1967).

–¿Qué sensaciones tiene de cara a la gran cita?

–Mucha responsabilidad por que las cosas salgan bien, que es el objetivo. Un evento de estas características se prepara un año antes. Tiene muchas connotaciones, hay que trabajar con muchísimos organismos y hay que hacer unas coordinaciones y trabajos bastante intensos a todos los niveles. Este es un trabajo que resulta de un año y que se corona el día 28. Hay que tener en cuenta que el Festival cumple 18 años ininterrumpidos. Es el decano de los festivales aéreos en activo y notamos que es una cita muy esperada por todos los aficionados de Gijón, Asturias y otra mucha gente que acude desde distintos puntos de España. Siempre es un motivo de celebración ser una actividad más del verano de Gijón.

–Por primera vez participarán en conjunto las patrullas Águila, Papea y Aspa. ¿Qué importancia tiene esto?

–Mucha, porque no es nada usual que coincidan las tres patrullas del Ejército del Aire en un mismo festival. Normalmente se reparten y juntarlas es el hito de esta edición. Es bonito conseguirlo. Todos los años hay hitos o presencias y coincidencias únicas que convierten al festival en un hito.

–¿Resulta complicado seguir superándose año tras año?

–Siempre es complicado porque no todo sale como uno quiere. Hay que trabajar mucho para que las cosas puedan suceder. Hay más festivales aéreos en Europa y España y, a veces, aunque algún piloto o patrulla quiera venir, por circunstancias no pueden acudir. Pero lo que hacemos es esperar a otro año porque esto es un trabajo de largo recorrido que nunca tiene fin. Si no puede ser este año lo que queremos ofrecer, esperamos uno, dos, tres o los años que hagan falta. No trabajamos mirando solo una edición, sino hacia el futuro para que las cosas vayan llegando. Siempre tuvimos la idea de juntar a las tres patrullas, al igual que cuando juntamos al Ejército del Aire, la Armada y el Ejército de Tierra.

–Entre los pilotos volverá a estar Juan Velarde. ¿Qué otros maestros de las acrobacias formarán la parrilla?

–A Juan Velarde es siempre un placer verlo. La gente no se cansa porque cuando hay calidad y un estilo inconfundible de altísimo nivel a nivel europeo y mundial uno no pierde la oportunidad de verlo. También nos va a acompañar este año Camilo Benito, que es su primera vez en el Festival Aéreo de Gijón. Es un piloto español acrobático, con mucho palmarés y que también va a gustar porque tiene un estilo magnífico.

–¿Qué respuesta espera por parte de los gijoneses?

–La de siempre. El público de Gijón es un público muy especial, muy entendido y apasionado. Entonces, siempre está ahí. Podemos tener un año más participaciones o menos, de mayor calidad o menor, pero siempre hay algo que va a llamar la atención y nunca se cansa de ver cosas que son magníficas. Ver volar a estar formaciones con estas calidades tan cerca hace que el público de Gijón lo valore y acuda siempre fiel a una cita que estamos esperando con mucho cariño todo el año. Además, las patrullas y pilotos, cuando vienen a este evento, se sienten muy queridos, arropados y cuidados por la organización. Les encanta el público de Gijón porque hay un contacto social muy intenso y la gente les para por las calles, les piden autógrafos y les dan las gracias.

–¿Qué le pareció lo que se vivió en la región y en la ciudad durante los eventos del Día de las Fuerzas Armadas (Difas)?

–Refrenda siempre el respeto, el amor y el cariño que tenemos todos los ciudadanos a nuestras Fuerzas Armadas. Gijón no iba a ser menos. Además, como es un público que ya conoce bien a sus Fuerzas Armadas a través del Festival Aéreo, pues esa ocasión la ha vivido muy intensamente y agradablemente. Fue increíble cómo se volcó la ciudad.

–¿Se ha consolidado Gijón como una de las ciudades que mayor apuesta hace por la aeronáutica en España?

–Totalmente. Vamos camino de los 20 años y la apuesta tan fuerte es fundamental, aunque hay otras ciudades que están también apostando muy fuerte tanto en el sur como en el Mediterráneo. Tienen mucha intención de tener algo similar y no hay que descuidarse porque la competencia puede ser mayor. Hay que tratar siempre de darle al público lo que más le vaya a gustar y ofrecer cosas nuevas, que no es fácil porque estamos en una esquina de España. Si estuviéramos en el centro de Europa tendríamos mucha más proximidad con las patrullas civiles y participaciones extranjeras que, a veces, se nos complican por distancias, necesidades y otros factores.

–¿Por qué cree que está creciendo la competencia?

–En este mismo año muchas ciudades han empezado a tener su Festival Aéreo porque el retorno es muy intenso. En San Javier se hizo un Festival Aéreo en mayo y el retorno fue de 7 millones de euros en 2 días. En Gijón no tenemos datos, pero solo con observar que ya hay problemas para reservar una plaza hotelera en 100 kilómetros a la redonda, y con ver la ciudad llena de gente de todos los sitios copando todos los alojamientos y comercios, tiene que ser una cifra muy alta que, seguramente, duplicaría o triplicaría a la de San Javier.

