Paz Fernández Felgueroso y Luis Figaredo reciben la insignia de oro de la Abogacía, y Llompart, la de plata

"Recibir la insignia de oro me ha hecho una ilusión tremenda. Y recibirla junto a Paz Fernández Felgueroso, que es una buena amiga, hace que la ilusión sea doble". Así se expresó ayer el abogado gijonés, experto en derecho marítimo, Luis Figaredo Pérez quien recogerá el próximo 6 de septiembre la insignia de oro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón. Será en el acto solemne de jura de la institución, el próximo 6 de septiembre, durante los actos de la patrona del colegio, la Virgen de Covadonga. En ese mismo acto se distinguirá a la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso con el mismo título que a Figaredo Pérez, es decir, con la insignia de oro y además Eva Llompart Riera, directiva del colegio, recogerá el galardón de plata. Por otro, el colegio presidido por Benigno Villarejo entregará los diplomas de honor a los colegiados que cumplan medio siglo y 25 años de ejercicio y la insignia del Colegio a los nuevos miembros. Esto será en la cena de gala en el Real Club Astur de Regatas, ya de noche.

Si a Figaredo Pérez recibir la insignia de oro del Colegio de la Abogacía le ha hecho "una gran ilusión", la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso no se quedó a la zaga. "Me siento muy honrada con la distinción del Colegio. Es un gran honor, porque para mí ejercer la abogacía ha sido algo muy importante y sobre todo apasionante", afirmó ayer la que fuera primera edil de Gijón entre los años 1999 y 2011. Fernández Felgueroso se enroló en la institución gijonesa en 1973 y ahora figura como colegiada no ejerciente, según ella misma matizó ayer por la tarde. "Recuerdo que en mis primeros años solo había otra mujer, Carmen Manjón, que fue también concejala en el Ayuntamiento y que en aquellos tiempos ya no ejercía", rememoró. "Fue un tiempo complicado, nadie en mi familia había ejercido, y de aquella ver a una mujer siendo abogada no era algo común así que me costó abrirme pasó", apuntó Fernández Felgueroso.

"Por suerte, a los dos años ya había más mujeres ejerciendo y ahora las cosas han cambiado", añadió la exregidora. "Ejercí durante once años y luego, entre una cosa y otra, lo dejé", comentó en referencia a las responsabilidades públicas que tuvo que asumir. En cualquier caso, Fernández Felgueroso tiene valiosos recuerdos de su etapa como abogada. "Los conocimientos de Derecho me fueron muy útiles para mis responsabilidades", finalizó.

Feliz, tremendamente feliz, estaba ayer Luis Figaredo. A punto de cumplir 80 años (lo hará el año que viene) sigue ejerciendo en su despacho Figaredo y Asociados, con sede en la madrileña calle Velázquez. Nacido, como él mismo subraya, "en el astillero de Duro Felguera", su vida siempre ha estado vinculada al mar. "Me gustaba nadar en Cimadevilla y la vela, luego ya me fui a Madrid y fue algo más complicado", señaló. Experto en Derecho Marítimo, llegó a regentar uno de los despachos más grandes del país en esa materia. "Estoy encantado con el reconocimiento, lo único que me lo dan por ‘vieyu’", afirmó entre risas. Pese a vivir en Madrid, Figaredo tuvo despacho en Gijón, en la calle Los Moros, y acude a su ciudad natal con frecuencia. "Soy muy de Gijón y muy del Sporting", remarcó el letrado, que también fue secretario general de Duro Felguera.

Por su parte, Eva Llompart recibirá la insignia de plata en el acto del 6 de septiembre en la colegiata de San Juan Bautista. Forma parte del equipo de gobierno del Colegio de la Abogacía desde febrero de 2016 en los tiempos de Sergio Herrero, el anterior presidente. "Es un honor, la verdad. Siento gratitud por mis compañeros", agregó Llompart, colegiada desde hace 23 años y experta en Derecho Penal y Civil.

Cita el 6 de septiembre

El programa de actos por la festividad del Colegio de la Abogacía es amplio. El jueves 5 de septiembre a las 12.30 horas habrá una actividad formativa relativa a las últimas novedades jurisprudenciales relacionadas con los quebrantamientos de condena a cargo de Sergio Herrero. Además, a las 13.30 horas se celebra una misa en honor a la Virgen de Covadonga y en conmemoración de los abogados fallecidos que tendrá lugar ese mismo día en la iglesia de San Pedro. Ya el día 6 se jugará en Mareo el tradicional partido de fútbol entre el Colegio de Gijón y de Oviedo y a las 19.00 horas será el acto de la Colegiata de San Juan Bautista. A las 21.00 horas, habrá un cóctel de bienvenida en el Club de Regatas como previa a la cena de gala. Será durante esta cena cuando se entreguen los diplomas a los abogados veteranos y cuando los nuevos colegiales reciban la insignia de la institución.