Políticos y vecinos acusan al Ministerio de ir en contra de Gijón: "Es una provocación"

De "provocación sin precedentes" y de actuar "de espaldas a Gijón" se acusó ayer desde el movimiento vecinal y el político de la ciudad al Ministerio de Transportes por centrar la reformulación del vial de Jove en un trazado en superficie que ya ha sido rechazado de manera contundente por Gijón y Asturias. Rechazo que quedó reflejado negro sobre blanco tanto en el acuerdo del Consejo Social de Gijón como en el pacto de la Alianza por las Infraestructuras del Principado. A esos acuerdos se remitía ayer el equipo forista de Carmen Moriyón y la consejería socialista de Fomento y en las últimas horas el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Ambos se pusieron del lado de la reivindicación vecinal.

Al PP de Gijón la decisión del Ministerio, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, de impulsar el vial de Jove en superficie le causó ayer "sorpresa y rechazo". "Su decisión de seguir adelante con este proyecto, sin contar con los gijoneses ni con sus representantes, evidencia un desinterés en solucionar el problema. No se soluciona ninguno problema, solo se desplaza de La Calzada a Jove", se explica desde el partido que preside Pablo González, que apuesta por tener una posición activa para "plantear alternativas".

Pero lo que muchos piden es reactivar la movilización en despachos y calles que quedó parada con el verano y a la espera de que el Ministerio presentara un primer borrador de su proyecto. "Estamos ante una provocación sin precedentes y desde el parlamento asturiano y los gobiernos de Gijón y Asturias hay que decir basta ya a esa tomadura de pelo", explicaba ayer el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) tras contactar con el gobierno local para promover "una declaración política y social rotunda contra este despropósito". Hoy mismo ya hay convocada una asamblea de afectados en El Lauredal y la FAV trabaja en un encuentro para la semana que viene.

Desde IU, su portavoz municipal, Javier Suárez Llana, reivindica de la Alcaldesa la convocatoria del grupo de trabajo sobre el asunto definido en el Consejo Social para consensuar una agenda social y política en contra del vial de Jove en superficie. "El ministerio sabrá por qué actúa ya no de espaldas a la ciudad, sino contra la posición unánime de la ciudad. No va a haber un vial en superficie. Xixón no va a permitir que los problemas de tráfico y contaminación de La Calzada se trasladen a Xove", dice Suárez Llana.

De "gobernar de espaldas a la gente" también habla la portavoz de Podemos. Para Olaya Suárez "van a gastar casi 3 millones de euros en el estudio de una propuesta a la que la ciudad de Xixón ya ha dicho que no. ¿Qué tiene de bulevar una carretera de cuatro carriles hecha específicamente para transporte de mercancías?".

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, tiene claro que "el Ministerio de Transportes de Oscar Puente está echando un pulso a Gijón y no lo ganará mientras las fuerzas políticas locales y los ciudadanos mantengamos nuestra posición. Si Gijón ha manifestado clamorosamente su voluntad de que no se construya el vial en superficie el Ministerio debe dar la solución que se le pide, lo que plantean no resuelve el problema, solo lo cambia de sitio".

El concejal Constantino Vaquero defendió el no del PSOE "a un vial en superficie que parta el valle de Jove en dos. Nuestra posición va a estar siempre con los vecinos". En todo caso el edil pide esperar a conocer la propuesta del Ministerio y le exige a Carmen Moriyón y su equipo que "dejen de conspirar y tenga un contacto transparente y permanente con el Secretario de Estado para aclarar qué están haciendo y hacia dónde va orientada su propuesta".