Roces quiere coger el autobús con seguridad

"Cada vez que tenemos que cruzar sentimos mucho miedo porque es una zona de baja visibilidad en la que parece que no viene nadie y, de repente, tienes que echar a correr". Con estas palabras explican lo que viven a diario un grupo de vecinos de Roces que urgen la instalación de un paso de peatones y un semáforo con pulsador en la carretera Carbonera a la altura de la parada de autobuses de Bomberos por la que transitan las líneas 15, 20 y 24 de Emtusa, así como el vehículo que utilizan durante el curso escolar decenas de alumnos del Colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces. "Andamos todos los días con tensión porque tenemos niños diagnosticados de trastorno del espectro autista (TEA) que llevan mal las esperas. Entonces, tenemos que estar controlándoles para cruzar y, aparte, asegurarnos de que no vengan coches", señala Iluminada Fernández, madre de Rafael Fernández e impulsora de la recogida de firmas que ya acumula 637 rúbricas "en menos de un mes". "El colegio empezará otra vez en septiembre y seguiremos igual", agrega Fernández.

La presidenta de la asociación de vecinos "Nuestra Señora de Covadonga" de Roces, Purificación Bedriñana, lamenta que "es una problemática que venimos sufriendo desde hace muchos años". "Los vecinos de la zona rural del barrio lo han pedido desde hace 5 años y nosotros desde hace 2", comenta Bedriñana, antes de agregar que desde el Ayuntamiento "nos dicen que ahora mismo está parado por una cuestión de problemas de números". "No entendemos que pueda haber disponibilidad para 23, 14 o 16 semáforos en Nuevo Roces, que no estamos en contra de ellos, y que no pueda haber una solución para un punto tan peligroso como es este", relata la líder vecinal.

José Miguel Vicente forma parte del consejo escolar del Colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces, el centro al que acude su hija de 11 años, Aelea Vicente, una niña también diagnosticada de TEA. "Nosotros trabajamos mucho el paso de cebra, los semáforos y que crucen cuando tienen que hacerlo, pero ellos no ven de la misma forma el peligro y eso conlleva que siempre tengamos que estar muy tensos en la parada", destaca Vicente, que denuncia que "una parada del Consorcio de Transportes no puede estar así". "Tiene que haber una acera segura y un paso de peatones con semáforo porque aquí los coches vienen como vienen. Coincide la hora de trabajar con la hora de la entrada de los niños al colegio y es un peligro constante", desarrolla, mientras que Iluminada Fernández cuenta que "hay un chico que viene de Nuevo Roces en silla de ruedas y tiene que ir por la carretera porque no hay una acera en condiciones por la que ir".

Otra de las vecinas que también urge el establecimiento del paso de peatones es Evelina Rivero. "Tengo un hijo de 7 años que estudia en el Alfonso Camín y por suerte no vienen aquí a cruzar. Como madre, les veo a ellos y me da pánico", subraya.