Gijón ya suma 2.400 viviendas turísticas registradas y este mapa lo demuestra: ¿dónde están y en qué barrios se concentran?

Gijón tiene ahora mismo unas 2.400 viviendas de uso turístico legales repartidas entre sus barrios y parroquias. Todas ellas se pueden encontrar en el mapa interactivo que el equipo de Urbanismo acaba colgar en su área de la página web municipal, y que acaba de presentar públicamente el edil forista de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en el salón de recepciones de la Casa Consistorial tras haberlo hecho minutos antes en comisión a los grupos políticos. Al pinchar sobre cada uno de los puntos rojos que ubican esas viviendas en el mapa se puede acceder a la referencia catastral del inmueble que tiene permiso y, además, enlazar con el Catastro para poder ampliar la información sobre ese bloque de viviendas. En los casos de viviendas en Cimadevilla, Centro y La Arena hay una referencia a la normativa que, desde enero, y por un año, prohíbe la concesión de más autorizaciones municipales a viviendas de uso turístico en ese ámbito.

Pero tan importante como la información que aparece en el mapa es la que no aparece. Y es que la consulta de esa información servirá para que los vecinos que tienen en el bloque una vivienda de uso turístico sepan si está legalizada o no. Si es ilegal la propia web municipal abre la posibilidad de que se pueda enviar un escrito notificándolo al área municipal de disciplina urbanística y que el Ayuntamiento inicie un procedimiento que puede acabar en la regulación de la vivienda o en su clausura. «Estamos aportando información relevante y no solo como medida de transparencia. También como forma de incidir en involucrar a todos los ciudadanos en el control de este fenómeno», recordó el edil forista de Urbanismo. Igual que recordó Martínez Salvador que desde Disciplina Urbanística se hace ese mismo trabajo con el material que les envía Turismo en su rastreo de plataformas de comercialización de este tipo de viviendas cuando se intuye que hay casos de ilegalidad.

Facilitar este tipo de información a la ciudadanía se incluía dentro del paquete de medidas a ejecutar de materia de VUT a las que el Pleno dio el visto bueno en enero a partir de una iniciativa registrada por IU. Luego llegaría la aprobación impulsada desde el gobierno de Foro y PP de la suspensión de licencias en la zona más afectada por un año: Centro, La Arena y Cimadevilla. Que esa moratoria se prolongue o que se puedan aplicar ya el año que viene mecanismos que diferencias una vivienda de uso turístico de una vivienda normal en cuanto al pago de impuestos y tasas dependerá, indicó el edil de Urbanismo, «de la agilidad del Principado para aprobar la ley de Turismo. Esa ley es la que nos dará las herramientas para actuar». Por ejemplo, en el caso de las tasas que se pagan por servicios que da el Ayuntamiento, al obligar a cada VUT a tener un contador independente.

En cuanto al impacto de la suspensión parcial de las autorizaciones tras medio año en vigor, Martínez Salvador indicó que no ha supuesto una mayor presión de este tipo de actividad en los barrios limítrofes a los prohibidos. «El mayor impacto es que han bajado un 50% el número de solicitudes», remató el edil de Urbanismo.