El Oeste estalla ante el vial al aire libre: "No se nos ha tomado en consideración"

La reactivación por parte del Ministerio de Transportes del proyecto del vial de Jove, centrando el tiro en un trazado en superficie, ha caído como una losa en la esfera vecinal. Una sensación reflejada ayer en una asamblea informativa celebrada en El Lauredal y que concluyó con la puesta en común de diversas conclusiones. Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, se encargó de verbalizarlas. En primer lugar, se puso de manifiesto el "rechazo frontal" a un vial en superficie. Los asistentes acordaron solicitar una reunión urgente del Consejo Social con la presencia de las entidades vecinales afectadas. También quieren verse con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Asimismo, la intención es llevar a cabo una gran concentración tras el verano sin descuidar que "hay que mantener la llama viva" estas semanas, subrayó Arias. "No podemos desconectar", sentenció.

Xurde Lains, presidente de la asociación cultural "Cilúrnigos", en El Lauredal, dejó una pista. "A lo mejor hay que plantearse que la Semana Grande Gijón sea la Semana Grande del vial de Jove. O quizá hay que desplazarse a Madrid para hacernos oír, o acampar", deslizó Lains, al que "no le vale" las propuestas del Ministerio, que idea un acceso al puerto de El Musel por un bulevar en el marco de un proyecto que incluye la transformación en vía urbana de Príncipe de Asturias. "No se ha tomado en consideración el consenso que había", lamentó Xurde Lains, que insistió en que los vecinos apuestan por el soterramiento.

Reunión del Consejo Social

"Nos habían vendido una película y ahora nos cuentan otra", afirmó Lains, que reprochó que la zona oeste "está cansada de dimes y diretes". "El Ministerio está aprovechando el verano, que hay más desmovilización, para acelerar el proceso", sostuvo. Xurde Lains recordó el "plantón" del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante su visita a Gijón hace unos meses. "Si nos recibió... Ya sabíamos que la negociación tendría lagunas", declaró. Carlos Arias indicó que un vial en superficie "destrozaría completamente el valle de Jove". "No arreglaría para nada el problema de la contaminación, sería trasladarlo 500 metros", aseguró el presidente vecinal de La Calzada. "Pensaba de verdad que estaba finiquitado el proyecto en superficie, pero no. Significa que todo lo que hemos luchado se lo han tomado ‘por el pito del sereno’", aseveró Arias, que remarcó que "no admitimos un vial de Jove en superficie hace 30 años y no lo admitimos ahora". "No nos merecemos esto", destacó.

Carlos Arias abogó por preparar una respuesta "contundente" para dejar "alta y clara" la postura de Gijón. "Estamos dispuestos a luchar por nuestros barrios", valoró Arias, para la que la desestimación de la vía soterrada y la apuesta por un bulevar en superficie obedece a razones económicas. "Es más barato en dinero, pero el coste social es el más elevado", reivindicó. José Luis Rodríguez Peón, responsable de medioambiente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), se mostraba "preocupado por el silencio y la forma de actuar desde Madrid". "Hacen las cosas a la chita callando", afeó Rodríguez, que pidió "unidad" vecinal. José Ramón Fernández, de Jove, apuntó que la Autoridad Portuaria tiene algo que decir en el tema.

Para Faustino Sabio, es preciso "consolidar el movimiento ciudadano" y propuso crear mesas informativas para dar a conocer la problemática. "Esto es una vergüenza. Cuando pensábamos que el Ministerio tenía en cuenta lo que opinábamos, salen con esto. Es frustrante", afirmó José Luis García Nicieza, de Veriña, que reivindicó dar un paso más en la lucha. "Mi sensación es que hasta ahora estábamos cubriendo el expediente. Hay que hablar con el Ayuntamiento para saber qué está pasando", confesaba Nicieza ante los asistentes a la asamblea.

"Entiendo la frustración porque nos vemos impotentes", señaló Juan Manuel Moreno Cubino, histórico dirigente vecinal. "La ciudadanía tiene que hacer moverse a la clase política", remarcó Cubino, que incidió en que la alternativa "menos dañina" pasa por el soterramiento. Ana Ortega, vecina de Jove, también levantó la mano para expresar su visión. Puso el foco en que el oeste gijonés posee un protocolo específico de contaminación y que deben ser los expertos, y no los vecinos, quienes propongan las alternativas para el proyecto. Rita Rendueles, líder vecinal de Pescadores, proclamó que los últimos acontecimientos son "una tomadura de pelo".

Suscríbete para seguir leyendo