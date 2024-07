Las peticiones de Transportes a la empresa para que el vial de Jove mitigue los impactos acústico y visual

"Singulares o de diseño". Así le pide el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la sociedad Ineco que plantee la elección de las pantallas acústicas que incorpore al nuevo proyecto de vial de Jove, ahora en superficie y con formato de bulevar urbano. Aunque no solo se trata de mitigar el ruido que genere el tráfico –en gran parte camiones– sino de suavizar también el impacto visual. El encargo ministerial en este aspecto se concreta en analizar la viabilidad de colocar pantallas que aíslen tanto acústica como visualmente la zona destinada al paso de vehículos de la zona definida para el uso de peatones y ciclistas. Ineco, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha recibido el encargo de reformular el vial de Jove. La opción de hacerlo en superficie contradice el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas y la trama asociativa local y que se visibilizó en el Consejo Social con el rechazo a cualquier opción que parta el valle de Jove en dos y que no dé una solución eficiente al paso de camiones por la zona oeste.

Tras dar marcha atrás al vial soterrado para el que había autorizados 286 millones, el Ministerio apuesta ahora por un nuevo vial de conexión desde el enlace de La Peñona a El Musel que se organiza en dos calzadas con dos carriles, a la que se adosa un espacio para la instalación de pantallas acústicas y plantaciones y que, en cada uno de los márgenes, tiene una vía de uso peatonal y un carril bici para los ciclistas. ¿Ocupación? Los carriles son de 3,5 metros y los arcenes exteriores de dos y los interiores de uno. A las barreras vegetales se les reservan cinco metros, aunque en ese espacio hay que incluir las pantallas acústicas donde se considere necesario instalarlas y luego son unos 2,6 metros del carril bici y 3,5 para los peatones. Todo ello en un trazado de unos 2,5 kilómetros.

Transportes dice que el trazado en superficie como bulevar potencia la movilidad activa y sostenible

En lo que tiene que ver con las medidas para minimizar la contaminación acústica que genera el tráfico hay que recordar que Ineco tiene que incluir en el proyecto de trazado un documento de integración ambiental que debe definir medidas protectoras y correctoras. En esta fase del proyecto va un estudio de tráfico actualizado, pero también un estudio de ruido.

"El vial, en su mayor parte fuera de la zona urbana consolidada, será un bulevar urbano en superficie, lo cual, además de mejorar la permeabilidad, potenciará la movilidad sostenible y activa", indica el Ministerio en defensa del nuevo proyecto. Aunque quizás una de las mayores bondades para Transportes es que el coste se queda ahora en 73 millones. Teniendo en cuenta, además, que el contrato suma a la construcción del bulevar urbano un paquete de actuaciones para dar la misma condición a la avenida Príncipe de Asturias desde El Arbeyal a la rotonda de la avenida de la Constitución.

El encargo del Ministerio a Ineco deja claro que no hay túneles en la actuación – "no se prevé ningún túnel en el proyecto", se indica en varias páginas del documento– y cuando habla de soterramiento es para recordar que entre las razones de haber paralizado el anterior proyecto estaban los problemas de seguridad a las edificaciones cercanas que generaba el trazado bajo tierra y la imposibilidad de que se cubriesen todas las necesidades del Puerto ya que, por ejemplo, no podrían pasar por un vial de Jove soterrado camiones con mercancías peligrosas o con piezas de ciertas dimensiones. Esas tendrían que seguir pasando por La Calzada.

La opción de que haya algún tramo "parcialmente soterrado" se plantea de manera genérica al hablar del trazado geométrico del bulevar, pero sin entrar en ningún compromiso o definición. En el encargo del Ministerio donde se concretan los mínimos que hay que hacer para esta actuación de lo que se habla específicamente es de estudiar la "conveniencia de deprimir la zona destinada al tránsito de vehículos de motor con respecto a las zonas ajardinadas y zonas reservadas al uso de peatones y ciclistas, de forma que se favorezca la integración en el entorno del nuevo vial".

Pero al margen de zonas deprimidas, soterramientos parciales o mejoras para integrar la carretera en el entorno, lo cierto es que a los vecinos la apuesta del Ministerio por trabajar en el vial de Jove en superficie desoyendo el rechazo que visibilizaron en las calles y los despachos les ha sentado más que mal. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) no se quiere esperar a que pase el verano o que llegue el primer boceto del proyecto del Ministerio para actuar. Entre sus prioridades está conseguir que se constituya el grupo de trabajo que sobre el vial de Jove se decidió en el Consejo Social para plantear acciones y dar una respuesta desde la unidad.