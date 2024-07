El Principado, sobre la planta de baterías del Puerto de Gijón: "Seguiremos despejando trámites"

Ionway, la sociedad interesada en levantar en el puerto de El Musel una gran fábrica de baterías para coches eléctricos, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si asentarse o no en el puerto gijonés. Tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA en junio, la decisión de la sociedad, constituida por la multinacional belga especializada en tecnología de materiales Umicore y la filial del grupo Volkswagen PowerCo, se tomaría en "cuestión de semanas" y aún no estaba ratificada al máximo nivel. Ahora, las fuentes consultadas por este periódico indican que Ionway podría pronunciarse en un sentido o en otro ya en otoño debido a cómo se encuentra en estos momentos el sector de los coches eléctricos. La inversión en esta planta, solo en su primera fase, representa un impulso de 594 millones de euros.

Esta tesitura ha generado reacciones en el Gobierno regional, en concreto en la consejería de Industria, Nieves Roqueñí. "Desde el Gobierno de Asturias vamos a seguir trabajando para impulsar la inversión empresarial, tanto la de Ionway como la de cualquier otro proyecto", apuntan las fuentes consultadas en este organismo. "En el caso de la planta de componentes para baterías, llevamos trabajando durante muchos meses con esta empresa cumpliendo todos los hitos y compromisos asumidos, incluso adelantando el cronograma establecido como ha ocurrido con la Declaración de Impacto Ambiental, que fue resuelta favorablemente esta misma semana", expresaron desde Industria.

El Principado, no obstante, se mostró con la mano tendida a la sociedad interesada en la planta de baterías en El Musel. "Desde el Gobierno del Principado continuaremos despejando todos los trámites administrativos necesarios para facilitar su concreción. También, seguiremos colaborando con discreción para favorecer un proyecto que consideramos estratégico para Asturias", puntualizaron estas fuentes. "No obstante, siempre hemos manifestado que el protagonismo corresponde a las empresas y son ellas las que deben decidir el momento adecuado para decidir su inversión", finalizaron.

La decisión de Ionway se conocerá en las próximas semanas. Si bien, eso no quiere decir que el proyecto esté paralizado. Ni mucho menos ya que, tal y como recalcó el Principado, el plan de la sociedad logró esta misma semana la Declaración de Impacto Ambiental, que es un paso imprescindible para poder obtener la posterior licencia de obras. Al proceso de obtención de todos los permisos aún le quedan varios pasos. Además de la licencia de obras, el plan aún necesita conseguir la autorización ambiental integrada, condición indispensable para que la factoría en el futuro pueda empezar a operar.

En esta autorización lo que se concreta son las condiciones ambientales que debe cumplir la instalación. El plan de la planta de baterías de El Musel supondría, por otro lado, un impulso importante no solo para el puerto gijonés sino también para la ciudad y para la región. Además de la citada inversión, en la primera fase se plantea la creación de hasta 300 empleos directos, que serán más según avance el proyecto.