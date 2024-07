"El propietario es el Principado", dice Mitre sobre Prendes Pando

María Mitre, concejala de Hacienda, dejó ayer en manos del Principado, como propietario, el destino futuro del edificio que albergara el palacio judicial de Prendes Pando. Sobre la mesa había un borrador de convenio donde el Principado cedía el uso de gran parte del edificio a cambio de que el Ayuntamiento asumiera su reforma para espacio de uso social. La cesión incluía una transferencia de 4 millones de fondos europeos para garantizar allí la ubicación de un centro de mayores. El coste de la reforma total ha llevado al actual gobierno local a poner el freno . Aunque siguen abiertas las negociaciones, sobre todo para que esos 4 millones y el centro que conllevan se queden en Gijón aunque no sea en Prendes Pando. "Lo ideal es un edificio tan grande y de este calado histórico revierta en la ciudad y tenga un uso público que beneficie al conjunto de la ciudadanía. No obstante, no podemos olvidar que el propietario del inmueble es el Principado de Asturias. Desde el Ayuntamiento mantenemos abiertos todos los cauces de comunicación", señaló Mitre.