Las ayudas a fachadas tienen sin resolver 155 peticiones por 10,1 millones

El Ayuntamiento de Gijón aún tiene pendientes de resolución 155 expedientes de ayudas a la rehabilitación de fachadas solicitadas por otras tantas comunidades de vecinos de la ciudad. De aprobarse todas ellas el coste para las arcas municipales sería de 10.138.186 millones de euros. Una información que ayer facilitó en comisión el edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, a preguntas del PP. Otros dos datos. Uno, que de esos expedientes sin resolver hay tres que se vinculan al plan específico de ayudas para edificios del Muro de San Lorenzo. Son el portal 3 de la calle Manso, el 8 de Ezcurdia y el 21 de Menéndez Pelayo. y dos, que entre esas 155 comunidades hay 19 que ya han tenido una subvención del IDAE y deben demostrar con documentación la compatibilidad de esa ayuda con la municipal.

Pero más que esos datos los que generaron la inquietud en el socialista Constantino Vaquero fueron los referidos a las últimas ayudas abonadas. Ninguna en lo que va de año y 14 en el año 2023, de las que cuatro lo fueron en el primer semestre y diez en el segundo. Semestres que coincidieron con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento. El compromiso del edil de Urbanismo es ir haciendo pagos de estas ayudas en lo que queda de año, según vayan aportando la documentación requerida las comunidades.

Vaquero no lo tiene tan claro. "Todo apunta a que el gobierno local no quiere poner solución a esta situación y está a la espera de que las comunidades vayan decayendo bien por haber recibido el apoyo del Principado o de otro organismo, bien porque se les requiere documentación y no se aporta aburridos ya de esperar", explicó el socialista.

Urbanismo cerraba 2023 con una lista de espera de 184 expedientes que sumaban unos 12 millones de euros. Y en el presupuesto inicial de este 2024 solo había consignación presupuestaria para las anualidades comprometidas para los proyectos de la línea específica de ayudas para barrios degradados. Vaquero cargó contra el gobierno de Foro recordando que al irse en 2019 dejaron "más de 40 millones de euros sin abonar y fue el gobierno socialista quien los redujo a 12 millones". Desde enero de 2018 no se han aceptado más peticiones de este tipo de ayudas.