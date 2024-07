Todo listo en Gijón para la segunda cita de los drones: hoy se recupera el espectáculo fallido de ayer

El Drone Show Festival, incluido en la programación de la Fiesta del Cielo, congregó ayer a miles de personas en la playa de Poniente para disfrutar de la propuesta lumínica de la empresa Flock Drone Art. El show "Geometrics 300" deleitó con una coreografía de formas y figuras abstractas dibujadas en el cielo por el vuelo conjunto de trescientos drones acompañados por una banda sonora compuesta a medida. Supo a poco entre los presentes, porque cuando iba a arrancar la segunda parte de la velada, problemas técnicos lo hicieron imposible y hubo que suspender la función por causa mayor.

El segundo de los espectáculos programados no se pudo desarrollar. Es por ello que los organizadores del festival han decidido que este espectáculo se lleve a cabo hoy y abra la programación de la segunda jornada. Hidrone, compañía líder del sudeste asiático, presentará su espectáculo "Dance of the sea - Discover Vietnam" con imágenes de la vida marina y representaciones icónicas de la cultura vietnamita. Desde caballitos de mar y delfines hasta el paisaje en miniatura de la bahía de Ha Long y el tradicional Ao Dai, el espectáculo acercó a los miles de espectadores a la belleza de Vietnam. Cerrará la programación la propuesta "Above the sea" a cargo de Nacho Cruje que presenta una emotiva coreografía inspirada en el mar. "El Drone Show Festival es el único certamen internacional que programa espectáculos de drones en diversas ciudades, entre ellas Gijón que se ha convertido en una de las sedes fijas del certamen", señalan los organizadores de la cita.

La velada del viernes convenció a los miles de personas presentes a pesar de los incidentes posteriores que dejaron en solo un show el espectáculo. Las amigas Pilar Álvarez, Rosamari Hidalgo y Amparo Montes comentaban el show tras su conclusión. "Fue muy bonito, pero se nos hizo corto", aseguraba Álvarez, que encomió el "esfuerzo" de quienes manejan los drones. "Mover 300 no debe ser fácil", confesaba. El pequeño Álvaro Pérez fue un espectador de lujo, a hombros de su padre, también Álvaro. Su madre, Olaya Rimada, estaba asombrada con todo el despliegue lumínico. Cerca de la orilla, Toni Fernández, June González y su hijo Romeo aguardaban ansiosos el inicio de la coreografía. A su lado estaba la familia compuesta por Iván Méndez, Andrea Méndez y los pequeños Thiago y Erik. "¡Cómo mola cuando se alejan!", gritaba una mujer segundos después de que finalizase el show, que tiñó el cielo de muchos colores para regocijo del público.