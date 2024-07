Marisa Valle Roso llena de folclore el Botánico

La cantante Marisa Valle Roso hizo disfrutar anoche a todos los presentes del ciclo de conciertos de la Terraza del Botánico. La artista quiso presentar su disco "Lo fugaz". "La seguimos desde hace mucho tiempo, nos gustan mucho sus canciones y como canta es muy natural", aseguraba Rosa Menéndez mientras accedía al recital.

Público asistente a la actuación en el Jardín Botánico. / Marcos León

Poco a poco la gente iba entrando y ocupando los asientos del escenario, muchas fueron las personas que no dudaron en sentarse en la primera fila para estar lo más cerca posible de la cantante lo que provocó que no quedase ningún asiento libre. "La escuchamos desde hace mucho y tiene un don increíble que te deja embobada cuando canta", afirmaban las hermanas María y Lourdes Sánchez mientras esperaban a que comenzase el concierto. Junto a ellas en la silla de su izquierda Nerea Ruiz y su marido Rubén Martín. "Nos gusta mucho la música folclore asturiana, ha sabido darle una forma más moderna y actual. Nuestra canción favorita es ‘La luna vieja’", coincidían.

La artista saltó al escenario a la hora prevista. "Gracias a todos los que sois de Gijón y a los que no, estoy muy contenta de estar aquí", aseguró la intérprete, lo que provocó que todos los allí presenten no dudasen en aplaudir a la cantante que comenzó con su gran éxito "Tonada". Con la fuerza y el coraje que representa a la cantante que mantuvo durante todo el concierto un ambiente cercano con todos los asistentes y un silencio profundo cada vez que cantaba. "Es asturiana y eso es importante, tenemos que apoyar a los cantantes de aquí y más si es como ella un pedazo artista", afirmaba Nieves Rubio, mientras aseguraba lo emocionada que se sentía al escucharla. "Nos está gustando bastante, no la conocíamos mucho y nos ha sorprendido lo bien que canta", apuntaba, por su parte, Sonsoles Carrasco mientras sonaba la canción "Cuélebre" de Víctor Manuel.

Fue la de ayer una velada donde se escucharon grandes éxitos de la cantante como "Macorina", "Beberme el consuelo" o "Títere y esclava". La Terraza del Botánico volvió a disfrutar de una noche de verano repleta de gente y con un ambiente inmejorable en su ampliación de conciertos para el mes de agosto.