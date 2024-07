Miles de personas disfrutan en Gijón de los drones hasta la suspensión: "Fue muy bonito pero se nos hizo corto"

Los drones surcaron los cielos de Gijón. Fueron las auténticas estrellas de la noche. Brillando como si fuesen luciérnagas y sincronizados al milímetro, los aparatos deleitaron a los miles de gijoneses y turistas que se acercaron a la playa de Poniente para disfrutar de la primera jornada del "Drone Show Festival", cita enmarcada en la programación de la Fiesta del Cielo. La ciudad se montó sin mirar atrás en unos artilugios que conquistaron al público con su sincronización.

El espectáculo "Geometrics 300", de la compañía organizadora "Flock Drone Art", se alzó en primera instancia sobre el cielo gijonés para cautivar con sus movimientos, que daban lugar a figuras y formas abstractas. El vuelo simultáneo de los 300 drones se amenizaba con una banda sonora que le otorgaba aún más arte al recital. La expectación era tal que las inmediaciones de Poniente eran un hervidero de gente desde bastantes minutos antes del arranque del show, previsto para las 22.45 horas. Comenzó, eso sí, con un ligero retraso, pero nada que mermara las ganas de contemplarlo. Las escaleras eran un emplazamiento predilecto para muchos, si bien la arena también tenía adeptos a tutiplén. Fue la opción elegida por Joan Díaz y su hija Sabrina. Les acompañaban Nailett Carbonell y Yhan Karlo Cuba. Los cuatro iban más que preparados con hamburguesas y pizzas. Era una noche de excepción.

La danza mística que brindaron los drones en "Geometrics 300" encandiló a muchos de los presentes. Fue un encuentro entre arte y geografía donde la luz "cobraba vida propia", anunciaban por megafonía. "Ha sido muy guapo", señalaba José Fidalgo junto a su pareja, Ana González. De La Calzada, era la primera vez que disfrutaban del "Drone Show Festival". "Lo grabé todo en vídeo", bromeaba Fidalgo, que no daba crédito a la coordinación que mostraban los dispositivos durante el espectáculo. "¿Esto cómo lo hacen? ¿Por ordenador?", preguntaba, incrédulo.

Alejandro García, Conchita Torrijo y sus hijos, Hugo y Daniela, tampoco se perdieron el recital. "Estuvo muy guay con la música acompañando", afirmaba Alejandro García. La pequeña Daniela alucinó con las figuras que se desplegaban en el firmamento. "Me encantó cuando hicieron un cuadrado de varios colores", subrayó la cría, también fascinada con el guiño a la ciudad, ya que los drones se alinearon para formar la palabra "Gijón", despertando los aplausos de los presentes. "¡No sé cómo lo hacen!", exclamaba García. "Está más chulo que hace años, llama mucho la atención", completaba su madre, Conchita Torrijo.

Las amigas Pilar Álvarez, Rosamari Hidalgo y Amparo Montes comentaban el show tras su conclusión. "Fue muy bonito, pero se nos hizo corto", aseguraba Álvarez, que encomió el "esfuerzo" de quienes manejan los drones. "Mover 300 no debe ser fácil", confesaba. El pequeño Álvaro Pérez fue un espectador de lujo, a hombros de su padre, también Álvaro. Su madre, Olaya Rimada, estaba asombrada con todo el despliegue lumínico. Cerca de la orilla, Toni Fernández, June González y su hijo Romeo aguardaban ansiosos el inicio de la coreografía. A su lado estaba la familia compuesta por Iván Méndez, Andrea Méndez y los pequeños Thiago y Erik. "¡Cómo mola cuando se alejan!", gritaba una mujer segundos después de que finalizase el show, que tiñó el cielo de muchos colores para regocijo del público.

"Geometrics 300" no iba a ser el único show de la velada, pero finalmente se tuvo que suspender por problemas técnicos el espectáculo "Dance of the sea. Discover Vietnam", una propuesta de la empresa "Hidrone", líder en el sudeste asiático en esta materia, sobre la cultura del país. Esta noche, segunda ronda del "Drone Show Festival" a las mismas horas. Abrirá boca el espectáculo "Odyssey", también de "Flock Drone Art", con una propuesta de historia cinematográfica (viaje al espacio incluido) y múltiples efecto s especiales. Cerrará el certamen "Above the sea", que lleva la firma del valenciano Nacho Cruje con una coreografía que toma el mar como inspiración. Gijón miró hacia arriba para que múltiples figuras iluminasen el verano a bordo de los drones.