La obra en Príncipe de Asturias obliga a coordinar los planes de Jove y la estación

El PP ha formalizado en el Senado la solicitud de comparencia del ministro Óscar Puente ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, para informar sobre la situación actual de los accesos por carretera al puerto de El Musel. Una solicitud impulsada por el senador Pablo González, presidente del PP en Gijón, que llega solo 24 horas después de presentar ante la misma comisión una moción para que Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias y gobierno de España a través del Ministerio firmen un convenio sobre el vial de Jove. La propuesta del PP es que sean Ayuntamiento y Principado quienes asuman el diseño de la Obra y el Ministerio, su ejecución. Mientras, en Gijón continúan los contactos entre colectivos vecinales y desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) se están buscando los mecanismos para forzar que se ponga en marcha el grupo de trabajo que sobre el vial de Jove se acordó constituir en el Consejo Social de abril y no llegó a ponerse en marcha. La FAV va a plantear por registro la opción de esa convocatoria si antes no lo hace la Alcaldía o los grupos políticos. Desde el gobierno local se evitaba ayer concretar esa posible reunión del Consejo Social. "No nos salimos del acuerdo unánime del Consejo Social. A eso nos aferramos y eso vamos a defender a capa y espada", decía el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. En aquel Consejo Social se tomaron dos determinaciones: considerar inaceptable el vial en superficie y fijar que fuera el Ministerio quien aportara la solución.