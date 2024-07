¿Adiós (por fin) al andamiaje en La Laboral? La reforma de la cúpula concluye y solo falta un trámite

Tras varias licitaciones fallidas y un proyecto de obras que ha durado nueve meses, la cúpula de la Universidad Laboral está ya solo a un pequeño paso de recuperar su antiguo esplendor, casi siete años después. Citanias Obras y Servicios, la firma encargada de llevar a cabo la restauración de esta parte del edificio de Luis Moya, ya ha dado por concluidos los trabajos de recuperación de la cúpula. A la actuación ya solo le falta un informe por parte del servicio de Patrimonio del Principado dando el visto bueno a todo lo hecho hasta el momento para proceder con la retirada del imponente andamio que ha sido necesario instalar tanto dentro como fuera de la cúpula para poder realizar la obra. Este informe, explican las fuentes consultadas dentro de Citanias, se espera que llegue a lo largo del mes de agosto o ya para septiembre.

Un operario de Citanias, junto a un mosaico ya restaurado. / LNE

El andamiaje en la cúpula de la Universidad Laboral no se retirará hasta no tener este documento por si, tras la revisión, hiciera falta hacer algún retoque en alguno de los elementos. Pese a que la obra se da por terminada, las fuentes de la empresa explican que no tendría sentido quitar ahora el andamio y tener que volver a montarlo para hacer la revisión o para hacer algún matiz en los trabajos. Estas mismas fuentes indican, también así lo comentaron en más de una ocasión responsables culturales del Principado, que precisamente una de las partes más complejas del proyecto era instalar todo el aparataje para llegar a la cúpula. "En volumen, todo el andamiaje de Asturias está en la Laboral", aseguran desde Citanias.

La cúpula de la Universidad Laboral permanece, por tanto, cerrada hasta que llegue este documento. Lo que ya queda atrás es una restauración que ha costado mucho de terminar. No solo por lo complejo de la obra, en sí ciertamente enrevesada por la singularidad del edificio, sino también por los trámites administrativos que ha habido que ir sorteando hasta llegar a la ejecución de los trabajos. El proyecto hunde sus raíces en el año 2017, mientras que la primera licitación del mismo se puso en marcha en 2019. El bajo presupuesto destinado en ese momento por el Gobierno regional hizo que el trámite administrativo fracasara. Hicieron falta otras tres licitaciones hasta que, a la cuarta, cuando se adjudicó en enero de 2023 a Citanias, se despejó el camino. El Principado destinó a este cuarto intento un presupuesto de más de medio millón de euros (552.174 euros, impuestos incluidos). Al primero, solo 125.234 euros.

Los trabajos se plantearon inicialmente para seis meses, pero se fueron a los nueve. Hubo que hacer un modificado para incluir dos cruces en la parte exterior del templo. El desarrollo de la restauración, explican desde la firma de origen gallego, ha sido "complejo". Se han corregido los problemas de humedades tanto por dentro como por fuera del templo, se han eliminado las filtraciones de agua y se ha repuesto la pintura. Por fuera, la cúpula se ha impermeabilizado, pero manteniendo las partes de pizarra que había originalmente. Solo se han cambiado las piezas que estaban rotas.

El andamiaje. / LNE

La capa impermeable que se ha puesto en la cúpula debe impedir las filtraciones de agua. Este era un problema recurrente en el edificio y que había sido objeto de críticas por parte de varios colectivos. La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, durante la etapa de Jesús Merino como presidente, fue especialmente beligerante con este asunto. "Sigue lo que estaba, pero ahora es impermeable", indican desde la compañía. Han sido necesarios cerca de 50 trabajadores para llevar a cabo estas labores, entre pintores, personal para montar y desmontar el armario, albañiles y restauradores.

Su trabajo no ha sido sencillo. Primero, porque se trata de un edificio protegido. Y segundo, porque la cúpula, explican desde la empresa, tiene forma curva e inclinada. "Casi que lo más difícil era llegar hasta ella, porque no hay ni un solo pilar", añaden desde Citanias, quien, para la recuperación de las cruces, subrogó los trabajos al taller avilesino Auriga. La recuperación de la cúpula coincide, por otro lado, con el inicio de los trámites para declarar la Laboral Patrimonio Mundial.

Suscríbete para seguir leyendo