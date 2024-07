"El Gijón Arena empezará en noviembre, o antes, si se cumplen las condiciones"

Para Fernando Losada Sánchez, gerente de la empresa municipal Divertia, el verano es una época frenética, llena de eventos. Celebra especialmente la recuperación de los conciertos en la Terraza del Jardín Botánico y confía en que el proyecto del Gijón Arena eche andar antes de final de año. Losada reconoce también que estuvo sobre la mesa la posibilidad de albergar un concierto de Luis Miguel, pero que el proyecto no era "redondo" a nivel de retorno.

–¿Qué sensación tiene de lo que va de verano a nivel festivo y lúdico?

–Estamos satisfechos por la programación que hemos preparado. Hay muchos eventos y hay calidad y variedad. En la calle, la gente tiene para elegir por esa pluralidad y Gijón es muy participativa, sale a disfrutar. Nuestra idea es realizar todos los veranos alguna actividad nueva, añadir novedades para no repetir un esquema que funciona pero que hay que ir mejorando.

–¿Con qué evento se queda de los celebrados hasta el momento?

–Metrópoli y la Semana Negra son citas ya integradas en la ciudad y funcionan muy bien. Son iniciativas particulares que apoyamos. Quizás, por la importancia simbólica, nos resultó gratificante esta semana de los conciertos en el Jardín Botánico. Recuperarlos ha sido bien aceptado y hubo actuaciones para las que se vendió toda la capacidad. A la gente le gusta el ambiente que se genera. Tenemos que insistir en el Botánico como un lugar para celebrar eventos y trabajar con ellos en la promoción del espacio.

–¿En qué sentido?

–Queremos continuar con la Terraza del Botánico e incluso hay otros espacios en el Jardín que pueden albergar determinados eventos en próximos veranos. Y que sean para todos los gustos y edades.

–Esta noche, concierto de "Scorpions" en Tsunami Xixón. ¿Qué valor tiene para la ciudad?

–Es importante que las empresas apuesten por Gijón. Creemos en esa iniciativa público-privada porque necesitamos de esas empresas para traer estos grupos. Son actuaciones de mucho caché y con el presupuesto de Divertia no seríamos capaces de ofrecer estos conciertos en Gijón sin la ayuda de las empresas. Eso no quita que estemos abiertos a un macroconcierto, pero no nos obsesiona. Estamos en el mercado y hablamos con las grandes multinacionales que gestionan las giras de los artistas.

–¿Cómo es ese contacto?

–Permanente. Nos ofrecen posibilidades, pero tenemos que valorar el coste que supone para el Ayuntamiento, para Divertia, el retorno económico, las fechas... Nos ofrecieron para este verano, por ejemplo, a Luis Miguel, pero no consideramos que fuese un proyecto redondo por la fecha, las exigencias económicas o la disponibilidad de espacio.

–¿Qué expectativas tiene para las casetas hosteleras de Begoña durante la Semana Grande?

–Esperamos una buena acogida. Estamos en Divertia para aportar cosas nuevas y las casetas fue un planteamiento que nos hizo Otea. ¿Por qué no va a funcionar? Es un momento para ofrecer a los hosteleros más plazas de terrazas. Si podemos ayudarles, muchísimo mejor.

–Este año habrá más días de Semana Grande. ¿Llega para quedarse esta ampliación?

–Lo valoraremos porque supone un esfuerzo económico muy importante para Divertia. No solo son los cachés de artistas, que han aumentado un 30-40 % en dos años, sino que también aumentan los gastos que conllevan las actuaciones porque nuestra esencia es la gratuidad de los conciertos en Poniente y la plaza Mayor.

–¿Qué supuso la cancelación del Gijón Arena?

–Tanto para nosotros como para las empresas que nos habían hecho la propuesta fue una decepción, pero no hay mal que por bien no venga y hemos tras eso sacado un pliego de condiciones para desarrollar el proyecto en un espacio que es polivalente como es la plaza de toros, un bien de los gijoneses que debemos aprovechar fuera de los meses estivales.

–¿Cuál es la situación actual?

–El plazo de presentación de ofertas al concurso ha finalizado. Se ha presentado una oferta y los técnicos de Divertia deben evaluar la propuesta. Creemos que antes de terminar agosto tendremos la valoración en cuanto a la configuración de la plaza, el tipo de carpa o la programación que se presenta.

–Si todo está en regla, ¿cuándo podría ser una realidad el Gijón Arena?

–Calculamos que podría haber eventos en noviembre, incluso antes, si las condiciones de la propuesta son aceptadas y los requisitos se cumplen. Confiamos en que se dé este año. En el Gijón Arena podrá haber eventos organizados por Divertia, por la empresa o en colaboración. Y será abierto. Si alguien quiere celebrar un evento, tendrá que dirigirse a Divertia y ponerse en contacto con la adjudicataria para desarrollarlo si la fecha está libre.

–El consejo de administración aprobó en diciembre su nombramiento pero le dejó sin poderes. ¿Cómo lo vivió?

–El trabajo es el mismo tenga o no tenga poderes, aunque en algunos procedimientos seamos menos eficientes. Es una decisión del consejo y poco puedo valorar. Me presenté a una plaza pública a la que había que concurrir y el consejo valoró que cumplía con todos los requisitos. Me siento muy respaldado.

–¿Entendió la decisión?

–No entiendo que se nombre a un gerente y no se le den poderes cuando es una empresa pública. Pero a lo mejor ahora esto es cíclico y el gerente que me sustituya sufre lo mismo por un bloqueo del consejo. No es bueno para la empresa, pero no depende de mí. Cuando se decida llevar que se me otorguen poderes y la votación tenga sea positiva, yo encantado.

–La oposición criticó el ingreso en el consejo de Otea, la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes. ¿Qué le pareció?

–La pluralidad es buena. Que haya agentes de la ciudad enriquece el consejo de Divertia. Que puedan participar en las decisiones y acciones es positivo para Gijón.

–Se suspendió el segundo pase del viernes del "Drone Show Festival" y la meteorología obligó a trasladar la cita del sábado a hoy.

–El viernes, cuando se configuraba, algunos drones empezaron a fallar. Reseteamos el sistema y seguían fallando algunos porque el ordenador no podía conectar con ellos. Al no tener control, la empresa nos aconsejó suspenderlo. La tecnología tiene estas cosas. Y hoy (por ayer) la meteorología nos ha obligado a posponerlo un día.

–¿Qué idea tienen para el Festival Internacional de Cine?

–La normalidad con la gente del certamen es absoluta y la coordinación también. Hay que dejarles trabajar con libertad para que nos preparen un buen menú de películas. El festival tiene un ADN característico que queremos conservar y haremos un esfuerzo para llevar más público a las salas.

–¿Qué ha aprendido en esta etapa en Divertia?

–Cada evento lleva mucha preparación y planificación. Y Divertia es el rostro del trabajo de muchas áreas del Ayuntamiento.

–Se ha conseguido un remanente de 400.000 euros para rehabilitar el teatro Jovellanos. ¿Cuál es el objetivo?

–Necesitamos un lavado de cara. Queremos remodelar camerinos, vestuarios y baños. También la marquesina y la fachada y buscamos mejorar la accesibilidad. Valoraremos modificar las taquillas de atención al público. Esperamos sacar este año los pliegos.

