Gijón lo tiene claro y así lo expresará: el "no es no" al vial de Jove en superficie

Ni con tramos parcialmente soterrados, ni con las zonas de paso de vehículos deprimidas respecto a las peatonales, ni con pasarelas que permita ir de un lado a otro... Ninguna opción que parta de asumir que el vial de Jove va a ser al aire libre es aceptada por el movimiento vecinal gijonés. No es no al vial de Jove en superficie. Ya lo dijeron hace treinta años y lo vuelven a decir ahora. Aunque parece que el mensaje que sacó a la calle hace unas semanas a vecinos y políticos no ha calado en un Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que hace unos días, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, oficializaba el encargo a la ingeniería Ineco de proyectar un vial de conexión entre La Peñona y El Musel siguiendo el trazado del vial de Jove soterrado, pero ahora en superficie y como bulevar urbano. Eso sí, de propina el Ministerio le incluye al contrato gijonés un plan de mejoras para la avenida Príncipe de Asturias con aceras y carriles bici desde el Arbeyal a la rotonda de Foro en la avenida de la Constitución y con una glorieta en Cuatro Caminos.

El no es no de Gijón al vial de superficie no solo se oyó en la calle y se pudo leer en las pancartas de los manifestantes. También se oficializó en documentos que se supone debería tener en cuenta el Ministerio para ser sensible al parecer de Gijón y de Asturias –cuyos gobiernos en este asunto parecer ir de mano– como una declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, el acta del Consejo Social donde a las voces de los partidos se suman las de los máximos representantes de la sociedad civil de Gijón y el nuevo documento de la Alianza por las infraestructuras del Estado que Asturias necesita, que el pasado día 10 firmaban el presidente autonómico, Adrián Barbón, representantes de FADE, sindicatos y Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, todos los grupos políticos con representación en la Junta General y entidades de distintos ámbitos de la sociedad asturiana.

En el documento de la Alianza se dedican varios párrafos a los accesos al puerto de Gijón. El arranque de esos párrafos es "el rechazo a la propuesta de un vial de acceso al puerto en superficie por Jove" por parte del gobierno de Asturias tras haber escuchado al movimiento vecinal y al Consejo Social de la ciudad en su reunión del 19 de abril. ¿El mensaje del Principado?: "Hay que buscar una alternativa que mitigue los problemas de calidad del aire y no suponga una barrera para la zona oeste de la ciudad".

La propuesta autonómica pasa por trabajar en dos planos. Uno centrado en pedir al Ministerio estudiar "otras alternativas, incluido un nuevo proyecto de acceso soterrado, que permitan mejorar de manera viable y en el menor plazo posible las necesidades de conectividad viaria con el Puerto de Gijón". Y otro, a trabajar en paralelo, por "mejorar el acceso al Puerto por Aboño acelerando el proyecto de desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda-Veriña, prolongando esta mejora hasta El Empalme y el vial de acceso por el parque de minerales de Aboño. Con una remodelación urgente por parte del Principado del nudo del empalme que reorganice el tráfico de vehículos pesados que ahora circulan desde Tabaza hacia la GJ-10 y la Autovía del Cantábrico".

La propia Alianza por las Infraestructuras hace mención al Consejo Social de Gijón celebrado en abril. Allí se visibilizó la unidad política y social de la ciudad en defensa de un vial de Jove soterrado, que era precisamente lo que Gijón tenía hasta que unos días antes –y cuando lo que se esperaba era el anunció de la constructora que iba a hacer la obra– el Ministerio se descolgaba por sorpresa con el desistimiento de ese contrato por graves errores que hacían el proyecto inviable desde un punto de vista técnico y su ejecución un problema de seguridad para las viviendas del entorno.

"Yo os pido el respaldo para dos cuestiones. Una es considerar que el vial en superficie es inaceptable, y la otra que es el Ministerio quien debe aportar la solución", planteaba la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, como anfitriona y presidenta del Consejo Social. Su propuesta fue secundaba de manera unánime. De aquella reunión salió también el conocimiento de las conclusiones de un documento con la opinión de la demarcación en Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la decisión de constituir en el seno del Consejo Social un grupo específico de trabajo sobre el vial de Jove. Grupo que no llegó a constituirse a la espera de que el Ministerio mandara información del proyecto y que ahora los vecinos urgen como espacio para mantener viva la llama de la lucha y la reivindicación visto que Transportes sigue sin ver un vial soterrado.

La idea de convocar al Consejo Social y crear en su seno un grupo de trabajo específico para el vial de Jove había quedado fijada en la declaración institucional apoyada por toda la Corporación en el Pleno del día 10. Una declaración que concretaba solicitar "al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el menor tiempo posible, una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste y el compromiso, por escrito, respecto a los plazos y la inversión del nuevo proyecto". En esa declaración, el Pleno dejaba constancia de la importancia que tenía mejorar los accesos al Puerto de El Musel pero ponía el énfasis en la importancia de que miles de vecinos de la zona oeste pudieran dejar de sufrir los inconvenientes de convivir con miles de camiones pasando cada día debajo de las ventanas de sus hogares.

