El informático con corazón cofrade que recuperó la Cofradía del Carmen en Gijón

La procesión marinera celebrada en Gijón el lunes quedará grabada en la historia de una ciudad que quiso demostrar que anhelaba tener una cita a la altura de su devoción por la Virgen del Carmen abarrotando el puerto deportivo para verla embarcar. Pero entre todos los allí presentes hubo un gijonés para el que esos instantes y estampas significaron la realización de un sueño que había ido cavilando y perfeccionando desde hacía muchos meses. Él es José Álvaro Fernández González (Gijón, 1962), un informático de profesión y uno de los grandes artífices a la hora de reavivar la llama de la flamante Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Gijón, de la que fue nombrado hermano mayor en marzo. "Estoy emocionado y sobrepasado", aseguraba Fernández, al borde de las lágrimas, al regresar del recorrido que realizaron por las aguas del Cantábrico, en el que les acompañaron una treintena de embarcaciones engalanadas.

No era para menos, ya que en las semanas previas al día del Carmen puso todo su empeño para que el paso, las medallas de los 120 cofrades y el banderín se lucieran impolutos ante la atenta mirada de miles de gijoneses y visitantes. Era el objetivo que tenía entre ceja y ceja a raíz de tomar la decisión de impulsar la refundación de una hermandad cuya creación tuvo lugar en 1706. "Era una pena que no estuviera activa y ya era hora de que saliéramos a lo grande", resaltaba Fernández hace unos días, mientras que sus compañeros ensalzaban que "tiene un punto soñador que le hizo planear un día del Carmen inimaginable".

Fue su incansable esfuerzo y su inabordable ilusión la que le llevó a encabezar la iniciativa a pesar de que tan solo acumula menos de dos años como miembro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, en la que ocupa los cargos de secretario general y canciller. No obstante, su devoción por la patrona de los marineros viene de serie. Fernández nació y creció en pleno barrio de Pescadores. Pero más allá de esta circunstancia, una de las personas más importantes de su vida, su abuela Carmina, a quien tanto añora, fue quien le inculcó la pasión de la que ahora, a sus 62 años, ha permitido que todo Gijón se empape. "Adoraba con locura a su ‘Güela’", comentan quienes mejor le conocen, que resaltan de Fernández su amor por la familia. Prueba de ello es que su otro rincón favorito, aparte de la villa de Jovellanos, es Cudillero, donde reside su familia materna.

Sin embargo, este no es ni por asomo el primer gran reto que Fernández logra superar con éxito. Desde que era joven, el protagonista de estas líneas demostró ser una persona polifacética y tenaz. Con tan solo 15 años, cuando residía en el barrio de Pescadores y ya había dejado a un lado su rutina de escolar en el Colegio Corazón de María, tuvo la valentía de viajar hasta París con la finalidad de estudiar Informática. Ese objetivo que él mismo se marcó pudo llevarlo a cabo trabajando previamente instalando mirillas en puertas, vendiendo libros e incluso como peón de obra. En la capital gala pudo desarrollarse profesionalmente ejerciendo de analista informático.

En todas esas etapas, la distancia no fue un impedimento para su relación con María José Tomás, a quien conoció antes de emprender su periplo francés. "No fue nada sencillo porque no había internet y las llamadas telefónicas costaban un dineral", reconocen. En cambio, lejos de rendirse, apostaron por casarse y Fernández regresó desde París para vivir otra de las jornadas que jamás podrá olvidar, la del 7 de junio de 1980.

Unos años más tarde volvió definitivamente a Gijón para instalarse junto a su esposa en la ciudad que nunca dejó de ser su hogar. No tardó en montar su primera empresa, que significó la antesala perfecta a la fundación de SICO, la entidad que dirige desde 1986 y por la que se esfuerza al máximo día a día. "Es una de las personas más honradas y trabajadoras que hemos conocido", destacan de Fernández, un hombre con el que siempre pueden contar su mujer, con quien acumula 44 años de casados; su único hijo, Damián; sus nietas, Leticia y Rocío, y su nuera, Leticia Dekock, así como el resto de las personas de su entorno. En él se encuentran una larga lista de cofrades que le agradecen que sea un líder que logra que todos, independientemente de su edad y su puesto, se sientan imprescindibles dentro del grupo.

Ahora, tras conquistar una primera procesión marinera exitosa como hermano mayor, llega el momento de que Fernández pueda disfrutar a mayor escala de navegar y de estar con sus nietas, sus otras dos grandes debilidades. También aprovechará para seguir ampliando su colección de objetos restaurados, entre los que tiene una calculadora y una máquina de escribir del siglo XIX que encontró destrozadas.

Mientras tanto, seguro que este gijonés ya estará ideando la fórmula para poder presumir tanto de los pasos de Semana Santa como del de su apreciada Virgen del Carmen ante las multitudes.

