Ocho meses de cárcel para un varón de 59 años que acosó en Gijón a una niña de 15

La seguía por la calle, se montaba en el mismo autobús que ella, le ofrecía regalos, tales como bombones y hasta un Iphone, y le ofrecía ir a su casa con él Y todo porque, según alegó en el juicio, le "recordaba a su primera novia". La sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón ha ratificado la condena a un hombre de 59 años que inicialmente había sido castigado con ocho meses de cárcel y a una orden de alejamiento de 200 metros por acosar a una niña de 15 años. El procesado decidió recurrir la sentencia inicial argumentando que se había vulnerado su presunción de inocencia, algo que los magistrados no tuvieron en cuenta ya que consideraron perfectamente probado que el implicado había cometido un delito de acoso.

La sección octava remarca que la conducta del procesado con su víctima cuando esta tenía 15 años consistía en lo siguiente. Los magistrados recalcan que entre ellos no había "ninguna relación de parentesco, ni de amistad, ni la conocía anteriormente de nada". Los hechos probados inicialmente por el juez, explica el organismo judicial, lo están no solo por el relato de la víctima sino porque implícitamente el condenado reconoció los hechos. Es decir, reconoció que se fijó en la niña, que sabía que era menor de edad y que sabía también que, por sus años, iba al colegio. También que contactó inicialmente de palabra con ella y que sabía que tomaba el autobús sobre las ocho menos cuarto de la mañana. Además de ello, reconoció que sabía dónde vivía su víctima, que le dio el teléfono para hablar por Whatsapp, que le mandó mensajes y que le hizo regalos. Le ofreció bombones, luces de discoteca y hasta un Iphone.

El acusado también reconoció que le ofreció al menos en una ocasión el ir a su casa para regalarle una caja de bombones. Y que, "pese a que ella no aceptaba los regalos", el insistía e insistía. La sentencia remarca que el hombre reconoció que escribía todos los días a la niña y también que ella no mostró ningún tipo de interés en él. Los magistrados remarcan que los mensajes y las fotografías aportadas por la madre de la menor "son ciertos". La sala califica de "irrelevante e inconsistente" el argumento que dio el penado para excusar su conducta. Dijo que es que la menor le recordaba mucho a "su primera novia". También alegó que su actitud "no llegó a perturbar la vida de la niña", algo que los magistrados no admitieron.

Esto fue porque la menor recalcó varias veces que no tenía interés en él, que no quería ir a su casa y que si inicialmente le contestó fue "por educación". También contó la niña que, debido a la actitud del hombre, tuvo que modificar sus hábitos. Esto es desplazarse a otra parada para tomar el bus que la llevara a clase. Otras veces, cuando coincidían en el transporte, le decía que "estaba incómoda" y que "se sentía violenta". Por ello, la sección octava de la Audiencia Provincial ratificó la condena de ocho meses de cárcel, los 200 metros de orden de alejamiento y una indemnización de 1.800 euros.