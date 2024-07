Rendidos ante los "Scorpions": con un "¡vamos Gijón!" les bastó para desatar la locura

Tsunami Xixón 2024 cerró esta madrugada la explosión de punk rock con el concierto estelar del festival. Los "Scorpions" agitaron sus guitarras en el escenario Vibra Mahou e iluminaron una noche mágica que dio fin a las jornadas punkys en el parque de los Hermanos Castro. Había ganas y la banda de Hannover, cuyo concierto supone la recuperación en Gijón de grandes conciertos, desató la locura entre la multitud. Con un "Vamos Gijón, España", saludó Klaus Meine al entregado público que poco necesitaba para entrar al trapo.

Porque los asistentes al cierre del festival comenzaron a saltar ayer mucho antes de la salida al escenario de "Scorpions". "Rafa Kas" abrió la noche de rock and roll a las siete de la tarde. La siguiente banda, que actuó una hora después, es una habitual en los conciertos de los alemanes. En las últimas giras de "Scorpions", "Phil Campbell & The Bastard Sons" han teloneado a Klaus Meine y los suyos. Pero la expectación por la banda de Europa continental que más discos ha vendido en el mundo era máxima. Y se palpaba durante toda la tarde. Y más aún porque la banda iba a celebrar en Gijón los 40 años de un disco que marcó su trayectoria: "Love at first sting". De ahí el nombre de la gira.

Una familia de Sama de Langreo admitía tener muchas ganas de ver a "Scorpions" en directo: "No los hemos visto nunca y nos apetece mucho". Alberto García, padre de Héctor y marido de Asunción San Pedro, añadía: "Scorpions es la mejor banda de metal que he escuchado, espero que esta noche sea una locura". Otra familia de Langreo cogía sitio para ver a la banda germana. En su tercer día en el Tsunami Xixón 2024, estaban muy ilusionados. Aida García apuntaba: "’Scorpions’ forma parte de nuestra vida, los hemos escuchado siempre en casa y no podíamos faltar". Pedro Javier García, su padre, señalaba: "’Still Loving You’ es la mejor canción que ha entrado a mis oídos".

Miguel y Fran García, padre e hijo, llegaban desde Oviedo. Ambos se morían de ganas de ver a Klaus Meine y compañía: "Queremos oír esas guitarras sondando ya. Hemos escuchado la lista de canciones que han tocado en otros conciertos y no podemos esperar más". Fran admitía: "Si tuviera que elegir una banda entre todas las que escucho, elegiría ‘Scorpions’ sin dudarlo un instante".

José y David Díaz, seguidores ovetenses de la banda de Hannover, tenían sentimientos encontrados con la lista de canciones: "He visto la lista del concierto de Madrid y no tocaron ‘No One Like You’. Espero que hoy sea diferente". David Díaz, el hijo de José, admitía mientras señalaba a su padre: "Éste es el culpable de que ‘Scorpions’ sea mi banda sonora, llevo escuchándolos desde los 5 años en el coche". Y así fue.

Los gritos de la gente se incrementaban poco a poco. La espera fue cada vez más dura para algunos que se atrevieron a cantar por su cuenta las canciones más míticas de la banda. De pronto, la pantalla cambió. Salió una imagen del planeta tierra, seguido del nombre de la banda, "Scorpions", con letras enormes que hizo estallar a la multitud. Uno a uno, los miembros del grupo irrumpieron en la pista y recibieron el calor de los fanáticos. Los acordes de "Coming home", la primera canción de la noche, sonaba con calma, dando paso a la primera parte de la canción, más calmada, que recuerda casi a una balada heavy. Los móviles se alzaban, captando cada movimiento del cantante y de la banda. Klaus comenzó a susurrarle al micrófono las letras, acompañado por el alarido de los fans, cantando a coro en todo el recinto. El "crescendo" de las guitarras llegó a su clímax y Mikkey Dee retumbaba con la batería, lo que hacía saltar a la multitud. El concierto había empezado, y Klaus saluda a su público con un "Vamos Gijón, España".

Le siguió "Gas in the tank", la primera canción de su último disco, "Rock Believer". El público reaccionaba de forma eufórica a pesar de ser una de sus canciones más nuevas. Toda la noche, de principio a fin, se mantuvo la misma entrega arriba y abajo del escenario. Los grandes conciertos están de vuelta en Gijón.