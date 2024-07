Así será el espectáculo de drones vietnamita de esta noche en Gijón: "Con un estilo muy colorido y dibujos referentes al país"

Si el viernes fueron unos problemas técnicos los que abortaron el vuelo de los 300 drones que representarían el espectáculo "Dance of the sea – Discover Vietnam", las adversas condiciones meteorológicas obligaron ayer a suspender la segunda jornada del "Drone Show Festival". El fuerte viento y la amenazante lluvia no eran los pasajeros idóneos para el correcto desarrollo de los dos pases previstos, que tendrán lugar hoy en Poniente. "Es decepcionante y estamos tristes, el tiempo nos ha jugado una mala pasada", reconocía Fran Arnau, CEO de la firma Flock Drone Art, organizadora del certamen.

Dicen que lo bueno se hace esperar. Y en eso confía la compañía Hidrone, líder en el sudeste asiático en la materia y diseñadora del show sobre Vietnam que podrá disfrutarse esta noche a las 22.45 horas. Habrá caballitos de mar, delfines y hasta el paisaje en miniatura de la bahía de Ha Long. Transmitir la cultura vietnamita es uno de los propósitos. "En Vietnam somos muy del mar", aseguraba Tran Xuan Tung, presidente de la empresa, al que acompaña en este periplo gijonés Ho Thi Hoi, CEO de la marca. Durante el espectáculo, los asistentes podrán aproximarse a la idiosincrasia del país asiático y descubrirán aspectos como su ropa tradicional o sus flores más emblemáticas. "Y más cosas", deslizaba Tran Xuan Tung.

Los componentes de Flock Drone Art recogían ayer los dispositivos con la decepción que supuso la cancelación del show. Contra las inclemencias se toparon. "Con este viento no se puede volar porque puede haber problemas de seguridad", explicaba Fran Arnau, que señaló que las condiciones podrían haber motivado que tocara interrumpir la trayectoria de los drones en pleno vuelo. "Es una mala experiencia para nosotros y para el público", afirmó. De lo que no alberga dudas es de que "Dance of the sea-Discover Vietnam" encandilará a los gijoneses. "Es muy bonito. Lo hemos volado varias veces en los ensayos y tiene un estilo muy colorido, con dibujos referentes al país", subrayó Fran Arnau, que animó a la gente a pasarse esta noche por Poniente. "Hay diferencias en el diseño respecto a lo que el público está acostumbrado a ver aquí y habrá figuras que impresiona ver", resaltó.

Algunas de las imágenes que se podrán ver en el show, muy vinculadas a la cultura marítima del país asiático. / Lne

"Cuando hemos hecho el show en otros sitios, la gente dice ‘¡wow!’ por las imágenes", comentaba Tran Xuan Tung, satisfecho con la acogida de la que goza el espectáculo. "Tenemos opiniones muy positivas", celebró. De cara a esta cita en Gijón, Hidrone ofrecerá detalles específicos "que no se han visto nunca", anunció el presidente de la firma vietnamita. "Será algo que sorprenderá, a la gente le va a gustar mucho", declaró.

El viento y la lluvia abortan el despegue de los drones, que volarán esta noche / Lne

Sobre la doble suspensión del espectáculo, Tran Xuan Tung le quitaba hierro al asunto. "Son problemas que no se pueden evitar, pero tenemos esperanzas para mañana (por hoy) y ojalá podamos disfrutar del show que hemos traído a Gijón", manifestó. El segundo turno de la velada de hoy corresponderá a "Above the sea", que lleva la firma del valenciano Nacho Cruje, una coreografía que toma el mar como inspiración. El despegue definitivo del "Drone Show Festival" enmarcado en la Fiesta del Cielo, se hace de rogar en la ciudad, a la que le tocará aguardar un día más para "viajar" hasta Vietnam.

