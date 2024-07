Adiós al padre Laínz, la gran figura de la botánica que dejó su semilla en Gijón: "Fue un caso único"

Vivió más de un siglo, pero su huella durará mucho más tiempo. Seguramente, para siempre. Manuel Laínz Gallo, más conocido como el padre Laínz, falleció ayer a los 101 años en la residencia jesuítica de Villagarcía de Campos, en Valladolid, a donde se retiró en 2017 tras décadas viviendo en Gijón. Mayúscula figura de la Botánica nacional, probablemente la más notable personalidad de esta ciencia en España durante la segunda mitad del siglo pasado, el padre Laínz fue el gran valedor del Jardín Botánico Atlántico de Gijón al que le cedió en 2004, poco después de la fundación del museo vegetal, un monumental herbario de 45.000 pliegos. Legó además a la ciudad una extensa y nutrida biblioteca llena de saber (se halla en la antigua Escuela de Comercio), así como una fértil correspondencia que mantuvo a lo largo de su vida con otros expertos en la materia. Culto, metódico, autodidacta, riguroso, con un peculiar carácter y un no menos llamativo sentido del humor, sus allegados resumen su gigante personalidad así: "Fue una referencia. Un caso único".

Nacido en Santander el 5 de mayo de 1923, el religioso empezó su tarea botánica allá por 1945 cuando inició un curso de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. Fue entonces, muy temprano, cuando comenzó a germinar su afición por la flora. Comenzó a recogerlas y a clasificarlas, término este último que él desaconsejaba emplear para describir su labor. "Clasificar significa meter cosas en un cajón", comentaba, para añadir luego que ese "cajón" a veces había que hacerlo si la planta no estaba bien descrita "taxonómicamente".

Sus raíces cántabras no impidieron desarrollar un cariño importante por Gijón. Llegó a la ciudad en 1956 como docente de la Universidad Laboral y luego ejerció en el colegio de La Inmaculada. Fue en 2017 cuando, ya con 94 años, partió a Villagarcía de Campos. Se le despidió con un gran homenaje por su papel por realzar el Jardín Botánico. Así lo atestigua el portavoz del gobierno local y presidente del Jardín Botánico, Jesús Martínez Salvador. "Es una de esas personas cuyas vidas e inquietudes explican una ciudad", sostuvo. "Si Gijón disfruta hoy de uno de los mejores jardines botánicos de Europa es en buena parte gracias a su generosidad y contribución", añadió. "La donación de su herbario, uno de los más prestigiosos del país y esencial para la flora cantábrica, supuso un respaldo inabarcable para nuestro museo verde. El agradecimiento de Gijón es y será enorme", concluyó Martínez Salvador.

Las primeras excursiones del padre Laínz fueron por su mundo más cercano. Primero, por Comillas, Trasvía y Oyambre y luego, como el poeta, haciendo camino a destinos más lejanos, como las sierras del Escudo de Cabuérniga o la de Ibio. Apuntaba lo que iba conociendo a la vieja usanza en una pequeña libreta. Su fervor religioso le llevó a hacer el noviciado en 1939 en Carrión de los Condes, en Palencia, una localidad que fue muy importante en su formación autodidacta puesto que, como hizo en tierras cántabras, salía por los alrededores en busca de ampliar sus conocimientos. Durante estos años, para ampliar su feraz ansia de saber, entró en contacto con prestigiosos botánicos como Carlos Vicioso, del Real Jardín Botánico, y con Pío Font Quer, del Instituto Botánico de Barcelona. Los dos, explican los allegados del religioso, quedaron "impresionados con su rigurosidad".

Esta faceta fue una de las que describió la vida del padre Laínz. Luis Carlón, conservador científico del Jardín Botánico Atlántico, lo corrobora. "Tenía una frase que no sería suya, pero que decía siempre y es que a él no le gustaba beber de los charcos, sino de las fuentes", enuncia Carlón, que se describe a sí mismo cariñosamente como uno de sus "monaguillos" de Laínz por la cantidad de horas a su lado. "Tenía un afán obsesivo por el detalle. Su rigor era extremo. Hacía lo que hiciera falta por corroborar datos y bibliografías. En cierta manera, por eso se convirtió en una de las grandes figuras de la botánica con prestigio nacional e internacional", añade Carlón, al que, por cierto, le tocó la tarea de digitalizar para el Jardín Botánico la ingente cantidad de datos que Laínz Gallo dejó.

Arriba, el padre Laínz con su gorra en uno de sus viajes de juventud. / Marcos León

La formación cultural del padre Laínz fue inmensa. Muchas de sus anotaciones las redactaba de su puño y letra en latín. "Lo hago porque puedo", respondía él, casi tautológicamente, en declaraciones para LA NUEVA ESPAÑA en 2017. Así, en sus descripciones se podían leer cosas como "cum Ph Küpher legi", nota que venía a decir que esa planta la había recogido durante un viaje con el botánico suizo Philippe Küpfer. La pasión por saber de Laínz, gran autodidacta, le llevó, nunca mejor dicho, a pisar jardines internacionales. Canalizando los recursos de la Compañía de Jesús partió en viajes al Museo de Historia Natural de París, a los herbarios de Lyon y de Ginebra y a muchos otros en Portugal. "La precariedad tecnológica con la que fue capaz de documentarse, en unos tiempos en los que las tecnologías eran precarias, es digna de mención", concluye Carlón.

Fue finalmente en 1956 cuando se incorporó como profesor a la Universidad Laboral. Luego, ejerció en el colegio La Inmaculada. A Gijón llegó trayendo el herbario que la familia de Édouard Leroy, un químico belga aficionado a la botánica y que trabajó en Torrelavega, le había regalado. Leroy, que había muerto dos años antes del viaje a Gijón del jesuita, jugó un papel clave en su vida. Durante su tiempo en Gijón, a donde llegó para echar unas raíces que aún perduran, el botánico jesuita se procuró una red de colaboradores inmensa. Parte de esta cartera de "corresponsales", como les describe Carlón, salieron del Grupo de Montaña Torrecerredo. Su pericia en la materia le valió, por otro lado, para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) le financiara entre 1985 y 1991, el proyecto "Flora Ibérica".

"Durante tres o cuatro décadas, en el tiempo del franquismo como marco temporal, Laínz fue la referencia botánica del país hasta que en los setenta surgieron volvieron a florecer las universidades", apostilla Borja Jiménez-Alfaro, el director científico del Jardín Botánico. "Era un personaje en todos los sentidos, porque tenía un carácter un poco suyo, pero fue una cosa única. Es complicado encontrar un caso igual", destaca Jiménez-Alfaro. "Fue una referencia y todavía hoy, muchos botánicos que se jubilan, se acuerdan de él", concluye sobre la labor académica de Laínz. Una labor en la que merece la pena destacar su doctorado honoris causa por la Universidad de Oviedo y su membresía en el Real Instituto de Estudios Asturiano y más de 200 títulos científicos.

Laínz legó a Gijón un verdadero tesoro. Fue en 2004, un año después de la fundación del Jardín Botánico, cuando cedió su herbario con un valor incalculable. Depositó 45.000 pliegos, plantas recogidas entre 1829 y los últimos años, en las que se hayan buena parte de la flora ibérica y del resto de Europa. Fruto de ello recibió en marzo de 2004 el premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA". "Todo el mundo esperaba que acabara en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero él quería tener control sobre la obra de su vida y no poder supervisar todo eso no le gustaba", recuerda Carlón.

Su labor como jesuita no pasó desapercibida tampoco. "No coincidí con él personalmente, pero los que sí destacan que fue un autodidacta y un entusiasta de las plantas", valora Pedro Luis García Vera, el superior de los Jesuitas en Asturias. "Fue un hombre tranquilo, un buen compañero y un buen religioso. Estuvo cerca de tres décadas en el colegio. Un hombre verdaderamente longevo", remató García Vera. "Fue un genio y como todos los genios era peculiar. No había otro como él y su herbario tiene una riqueza inagotable. No hay otro igual en España", dijo, por su parte, Inocencio Martín, anterior Superior de los Jesuitas. De carácter particular, el padre Laínz, al que sus colegas religiosos apodaban con cariño "el hierbas", tuvo también un sentido del humor curioso. Huía de la frialdad de los artículos científicos y tenía gran capacidad para la inventiva narrativa como cuando decía aquella expresión suya de huir de "los errores estoloníferos", como sería el olvidar a tan relevante figura.

