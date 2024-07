Esta es la cifra de asistentes que ha congregado el "Drone Show Festival" en Gijón

El "Drone Show Festival" cerró ayer por todo lo alto una nueva edición en la playa de Poniente, consiguiendo congregar a unas 200.000 personas entre los tres espectáculos que tuvieron lugar el viernes y el domingo, ya que el sábado las adversas condiciones meteorológicas obligaron a suspender los pases programados. Además, el viernes, un problema tecnológico abortó el show "Dance of the sea - Discover Vietnam", de la empresa "Hidrone". La obra se ofreció finalmente ayer. "Geometrics 300", de Flock Drone Art, y "Above the sea", del valenciano Nacho Cruje, completaron la propuesta del certamen.

"A pesar de las dificultades técnicas y del aplazamiento del show del sábado al domingo por causas climatológicas hemos disfrutado de un festival espectacular", asevera Oliver Suárez, presidente de Divertia, impulsor del evento, organizado por la firma Flock Drone Art. "Gijón ha sido de nuevo referencia internacional en la exhibición de vuelos de drones y con esta programación Divertia ha demostrado de nuevo su capacidad para presentar actividades innovadoras que acogen a un público multitudinario, dinamizando la ciudad y los sectores hostelero y hotelero", remata Suárez.

La cita, enmarcada en la Fiesta del Cielo, está a punto de cerrar acuerdos con otras ciudades españolas y europeas para ampliar sus sedes. El "Drone Show Festival" persigue así convertirse en el evento mundial de referencia del sector. Por otra parte, el próximo domingo llegará a Gijón el Festival Aéreo. Arrancará a las 12.00 horas y reunirá por primera vez a las patrullas Águila, Papea y Aspa, tres de las agrupaciones acrobáticas con más renombre del país.