Los drones llevan a Gijón de viaje a Vietnam con un espectáculo "original y colorido"

Costó más de lo deseado, pero finalmente Gijón pudo "viajar" a Vietnam. Lo hizo durante apenas unos minutos y de un modo poco convencional, a bordo de 300 drones que invitaron a la ciudad a descubrir la idiosincrasia del país asiático. El viernes, dificultades técnicas irresolubles impidieron el despegue de los dispositivos. Las fuertes rachas de viento y la amenazante lluvia abortaron el sábado el espectáculo. Pero como lo bueno se hace esperar, la expectación estaba ayer por las nubes en Poniente para poner el broche a una nueva edición del "Drone Show Festival", enmarcado en la Fiesta del Cielo. Fue una noche rematada con el espectáculo "Above the sea", del valenciano Nacho Cruje.

"Hidrone", compañía de referencia en el sudeste de Asia en este tipo de espectáculos, ofreció un billete de ida hacia Vietnam con la propuesta "Dance of the sea - Discover Vietnam". Gijoneses y turistas se maravillaron con las figuras que se dibujaban sobre el firmamento, desde caballitos de mar hasta delfines. También se pudo contemplar la bahía de Ha Long en miniatura. A nadie se le escapaba el fuerte vínculo vietnamita con el mar. La sintonía era total, como reflejaba el mensaje "From Vietnam to Gijón" que se elevaba en las alturas y despertaba el aplauso de los asistentes.

La playa fue de nuevo un lugar de privilegio para ver el espectáculo, aunque las escaleras del arenal tampoco se quedaban a la zaga. Los grupos de familias y amigos buscaban la mejor ubicación para no perder detalle de la coreografía ideada por "Hidrone", que importó a la ciudad su cultura marina y tradicional. La pareja formada por Marcos Nascimento y María García, de Nuevo Gijón, abandonaba la playa muy contenta tras la conclusión del show vietnamita. Era la primera vez que se pasaban por el festival. "Ha sido un buen espectáculo", sostenía Marcos Nascimento, a la que le gustaría ampliar la duración de los pases del certamen. "Sabe a poco", bromeaba. Una señal de que quedó prendado con la obra de "Hidrone".

"Fue muy original, nunca había visto una cosa así", señalaba María García, impresionada con la faceta técnica del recital. "Mola mucho ver cómo salen todos unidos y cómo se colocan", subrayó García. Concordaba Nascimento, que elogiaba "la capacidad de coordinarse" de los artilugios "en tan poco tiempo". Los delfines fueron las imágenes favoritas de García, mientras que Marcos Nascimento encomiaba el realismo de la figura humana. Eso sí, algo se llevaron a casa fue ese "From Vietnam to Gijón", un guiño que ejemplificaba la conexión entre ambos lugares que tiene a los drones como catalizadores. "Ha sido muy guapo", resumió María García.

"Me ha gustado mucho, pero fue un poquitín corto", sostuvo Jairo Alonso, de 6 años, al que no le hubiese importado estar un rato más en Poniente para deleitarse con la variedad de dibujos marinos que sobrevolaban el cielo gijonés. Como amante de las tortugas, fue la figura de este animal la que más le cautivó. Su hermana Mireia apuntaba que el caballito de mar entraba en lo más alto de su podio, sin desmerecer al delfín. Los críos acudieron al "Drone Show Festival" con sus padres, Borja Alonso y Reyes González. Directos desde Porceyo para tomar un vuelo hacia Vietnam. "Vinimos el sábado y nos enteramos por las redes sociales de que se cancelaba, así que hoy (por ayer) había que volver", explicaba González, al que el espectáculo le entró por los ojos sin duda alguna. "Es algo distinto, novedoso. Presta ver las lucecinas", afirmó Reyes González, que ensalzó el "colorido" de la propuesta vietnamita. "Llama la atención", indicaba González, que apuesta por la continuidad de esta cita aérea en la programación festiva de Gijón. "Tiene el beneficio contra los fuegos artificiales de que no hacen ruido", agregaba.

La cantidad de móviles que se encendían para filmar el espectáculo daba fe de su vistosidad. Muchos deseaban inmortalizar el vuelo de los drones, impulsados por los componentes de Flock Drone Arte, firma organizadora del festival. Una música acompañaba el silencioso trayecto de los artilugios, acompasados a las mil maravillas para formar en el aire multitud de imágenes, entre las que se hacía hueco un barco como inequívoco símbolo del nexo entre Vietnam y el mar.

Los hermanos Nahia y Nathan Marrón disfrutaron en Poniente con su madre Elisabeth Martínez y su abuelo José Antonio Martínez. La madre estaba encantada. "Estuvo muy chulo, me ha prestado mucho", proclamaba Martínez, que destacó la "originalidad" del show y también su complejidad. "Se nota que está muy currado", remarcó. El efecto del delfín orientado hacia la playa fue uno de sus preferidos. "Lo que más me gustó fueron las olas", confesaba Nathan Marrón. "A mí todo", añadía su abuelo José Antonio Martínez, que "se apunta a un bombardeo". La familia no pudo ir a los pases del viernes, pero sí confiaban en pasarlo bien el sábado. Las adversas condiciones meteorológicas frustraron sus deseos. "Teníamos miedo de que pasara lo mismo, pero afortunadamente no", aseveraba Elisabeth Martínez, a favor de que el "Drone Show Festival" permaneciera cada temporada estival en el calendario local.

Así trabajan los expertos para el show de los drones en Gijón (en imágenes) / Marcos León

Claudia Fernández y María Jesús Moro, nieta y abuela, compartían sensaciones minutas después de la finalización "Dance of the sea - Discover Vietnam". No había ninguna divergencia familiar. A ambas les había fascinado el repertorio marino que se pudo admirar en Poniente. "Me encantó. También el del otro día, pero este lo vi más original", resaltó María Jesús Moro. A la pequeña Claudia Fernández le conquistó la variedad de formas que se disponían sobre el cielo, perfectamente sincronizadas y con la misión de transportar al público miles de kilómetros hasta el país asiático. El caballito de mar se convirtió en su figura preferida. Tuvo un gran tirón anoche. Claudia Fernández lamentaba la cancelación del show del viernes, fecha en la que inicialmente iba a desarrollarse el espectáculo de la empresa vietnamita. "¡Nos echaron a todos!", bromeaba la niña, a la que le mereció la pena la espera. Y a su abuela, por supuesto, también.

Obra del valenciano Nacho Cruje era el segundo show de la velada, "Above the sea". Una coreografía creada específicamente para la ocasión e inspirada en el mar, en la que los drones se sumergieron por unos minutos en las profundidades del océano para desentrañar su belleza oculta. Una propuesta que tenía la responsabilidad de clausurar el "Drone Show Festival", evento que, a tenor de la afluencia y las sensaciones generadas entre la multitud, tiene un largo recorrido por delante en Gijón. El Festival Aéreo del próximo domingo asoma ya en la agenda, aunque la ciudad todavía paladea su mágico viaje hasta Vietnam a lomos de los drones.