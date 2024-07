La media hora de apagón eléctrico y desconcierto total que generó un pavoroso incendio en Gijón: "Oímos una explosión"

Un pavoroso incendio desatado en la subestación eléctrica que hay en la rotonda de la avenida de Portugal que enlaza con la GJ-81, al pie de las vías de tren de Feve, generó un enorme apagón de cerca de media hora que afectó, sobre las seis de la tarde, a buena parte de Gijón. Se generaron incidencias en el centro de la ciudad y barrios como El Llano, Nuevo Gijón, Perchera o El Natahoyo. Los semáforos de las calles, algunos de vías principales como la avenida Constitución, la avenida de El Llano o Marqués de San Esteban, dejaron de funcionar durante algunos minutos. También se fue la luz en edificios enteros, locales de hostelería, supermercados y todo tipo de comercios. Algunos vecinos, incluso, quedaron "atrapados en ascensores". El tráfico ferroviario de Feve también se vio afectado. "Escuchamos una enorme explosión", aseguraron los testigos del incendio.

Las llamas se originaron cerca del puente de La Braña en la zona de las vías que quedan al final del barrio del Polígono. Las causas del incendio aún se están investigando. En ese punto, explican fuentes de EDP, pasan 13 líneas de media tensión que "alimentan a Gijón". El incendio provocó averías en muchos puntos de la ciudad. Fueron 50.000 en total, según la compañía eléctrica. "Es un número elevado", reconocen. Sin embargo, también desde EdP, se apostilló que la incidencia duró "menos de 20 minutos" y que, tras ese tiempo, "el 90 por ciento de los clientes habían recuperado el suministro". Una hora después, "la avería se dio por solucionada". Sin embargo, hacia las nueve de la noche se registraron nuevos apagones intermitentes.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, así como la Policía Local y la Policía Nacional se movilizaron de inmediato para hacerse cargo de la situación. Hasta tres camiones y un número elevado de efectivos se personó en el puente de la Braña para sofocar las llamas. "Se trató de una incidencia a pequeña escala, que no generó ningún incidente de entidad", explicaron las fuentes municipales consultadas. Estas mismas fuentes indican que se generó un problema que causó una sobretensión que afectó a la canalización que hay por encima de las vías de tren de Feve. En dicha canalización, puntualizan, hay cuatro tubos de alimentación "con cables de cobre por dentro". Según el Ayuntamiento, estos cables sufrieron un incendio en su interior. Las causas se están investigando.

Así fue la actuación de los Bomberos de Gijón para sofocar el incendio que causó el apagón (en imágenes) / Marcos León

Los bomberos rociaron agua de forma intermitente en el fuego. El incendio se dio por controlado pronto, pero no se apagó del todo porque había que esperar a "eliminar toda la corriente eléctrica de la catenaria". Los trabajos se prolongaron durante buena parte de la tarde. "Me encontraba en la zona del IES número 1 y entonces oí una gran explosión", comentó un joven que seguía las labores de extinción. La Policía Local también colaboró para regular el tráfico. Hubo incidencias en otras zonas de la ciudad. Los bomberos tuvieron que inspeccionar el tejado del antiguo edificio de Telefónica en la plaza del Carmen debido a que, según testigos, vieron salir de ese punto humo. Allí, no obstante, no se localizó, en principio, ningún problema.

Como tampoco hubo incidencias relevantes, más allá del estupor que corrió por Gijón durante el tiempo que duró el apagón, por las vías de tráfico. "Tuve que cruzar la avenida de El Llano con cuidado porque era un peligro circular sin las luces de los semáforos", explicó un taxista de la ciudad. "Nos mandaron a hacer servicios al apeadero de Feve para traer gente de Candás", comentó otro profesional del taxi. Los bomberos, confirmó el Ayuntamiento, también tuvieron que atender a personas que quedaron atrapadas en sus ascensores. "Tuve que salir a dar apoyo a unos vecinos que se quedaron en el décimo", aseguró Ángela García, una vecina gijonesa de la calle Magnus Blikstad.

El suministro eléctrico se recuperó, no obstante, en poco tiempo. No afectó de manera uniforme a toda la ciudad y tampoco a todas las zonas porque mientras que en la calle Marqués de San Esteban muchos restaurantes y comercios se quedaron sin luz, otros mantuvieron el suministro con total normalidad. Los termómetros de zonas como los Jardines de la Reina o la plaza del Carmen se mantuvieron funcionando también. Tampoco se vieron afectados los trenes de larga distancia, que siguieron saliendo de la estación de Sanz Crespo mientras los bomberos trabajaban por apagar las llamas.

