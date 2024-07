La nueva distribución de las casetas de la Semana Grande de Gijón y el plan de extenderlas en el futuro

El "Paseo Gastro" que se instalará en Begoña del 7 al 18 de agosto en forma de casetas en el marco de la Semana Grande cambiará ligeramente su configuración para adaptarse al espacio. Serán modificaciones más en forma que en fondo, ya que se mantiene el número de negocios participantes (dieciséis), que dispondrán de ocho mesas cada uno. La distribución de estas variará y una de las principales razones para ello es el mobiliario urbano que se encuentra en el paseo. La previsión era ubicar las terrazas en hilera bajo la arboleda de la zona del quiosco de la música, pero en algunos tramos hay bancos y sillas. Se ha determinado que quitar estos elementos afectaría la pavimentación y las losetas de Begoña, de ahí que se haya buscado un plan alternativo que tampoco suponga una gran alteración de la actividad en un paseo muy concurrido en temporada veraniega.

La entrada al "Paseo Gastro" estará en la zona más próxima a la avenida de la Costa, donde además habrá una portada decorativa. Los aseos portátiles se situarán en el margen izquierdo, entre la iglesia de las Carmelitas y el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo. Y en ese margen izquierdo también estarán los dieciséis puestos hosteleros, quedando la inmensa mayoría de mesas y sillas en la parte derecha. Aun así, y para aprovechar al máximo el espacio, entre ciertas casetas sí se instalarán algunas mesas con sus respectivas sillas. Esta remozada distribución seguirá dejando libre la zona céntrica del paseo para no distorsionar el tránsito. El "Paseo Gastro", que estará adornado, crecerá unos metros en dirección al teatro Jovellanos debido a la renovada configuración, si bien no será un aumento llamativo. Lo trascendental es adecuar el modelo al espacio existente, donde también juegan un papel importante las jardineras y las propias terrazas de los establecimientos de Begoña.

Esta nueva iniciativa de instalar casetas en Begoña durante la Semana Grande se concibe desde el Ayuntamiento como un "plan piloto" que tocará revisar tras los festejos de cara a estudiar un modelo más definitivo para futuras ediciones. "Es la primera vez que se hace y, como todo lo que se hace por primera vez, siempre te enfrentas a incertidumbres y cuestiones que vas descubriendo conforme se va desarrollando la propia actividad", aseguraba hace unos días el portavoz del gobierno local. El proyecto, eso sí, nace con visos de tener continuidad.

En esa idea incide Fernando Losada, gerente de Divertia, que en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA vaticinaba una "buena acogida" con las casetas. "Esperemos que funcione bien y, si lo hace, el año que viene intentaremos avanzar en esta línea", subraya Losada, que no esconde la intención de llevar la instalación a "algún punto más de la ciudad". Llegado el caso, se contará con la visión de la patronal Otea y la federación de asociaciones de vecinos. "Es lo lógico plantearnos esa reflexión para que no dispersemos las casetas por todo Gijón", remarca Fernando Losada.

"Un plan piloto"

El gerente de Divertia apunta que "habría que buscar barrios donde pueda tener buena acogida y los hosteleros quieran ubicarse". Losada apuesta por el diálogo para lograr el mayor éxito posible si fructifica la iniciativa. "A lo mejor nos planteamos unas casetas en ‘x’ barrio y resulta que hay hosteleros que no quieren ir allí porque piensan que el proyecto no les será rentable", asevera Fernando Losada, que insiste en "casar esas posibles localizaciones con Otea y las asociaciones vecinales". El objetivo, conseguir "un punto de acuerdo con el que ofrezcamos un servicio a todos los que nos visitan y que tanto hosteleros como vecinos estén satisfechos", prosigue Losada, que, no obstante, aboga por la cautela y por primero analizar cómo sale la prueba de este verano. "Veremos cómo funciona y a raíz de ahí nos sentaremos a pensar en el año que viene", remata.

Dieciséis negocios

Los negocios que disfrutarán de una caseta en Begoña para la Semana Grande son los siguientes: Acicorbo, Al Peso, Arde Lucus, Bella Vida, Café Mevel 1980, Café San Pedro, El Borne, Entrecalles, Gastro Eban’s, Gloria Gijón, Kausa Taberna, La Excusa Perfecta, La Nueva Zamorana, La Suiza, La Vaca Asustada y Wabisabi Ramen Bar. La idea del "Paseo Gastro" no pasa por grandes jolgorios, excesos y botellones. Las casetas gozarán de conexión eléctrica y se podrán instalar un máximo de dos electrodomésticos en ellas.

Para complementar la propuesta, se habilitará un espacio multidisciplinar para acoger conciertos de pequeño formato o la cabina de un DJ. El lugar elegido para este cometido es el quiosco de la música, una decisión que no varía pese al reajuste que ha tocado realizar para la distribución de las terrazas. El horario de apertura será de domingo a jueves de 12.30 a 23.59 horas, mientras que el fin de la actividad ferial viernes y sábado está fijado para las 1.30 horas. La noche de los Fuegos también se ampliará el horario de cierre. El aterrizaje de este concepto gastronómico coincide a su vez con el incremento de días de la Semana Grande de Gijón, una medida que se analizará para valorar si se convierte en una constante en el calendario festivo local. Por lo pronto, el "Paseo Gastro" ya conoce cómo tomará posiciones en Begoña.

