"Scorpions" le clavó "el aguijón" al Tsumami: crónica de una gran noche de música

Camisetas negras con las portadas de varios de sus discos. Un desfile de melenas, tanto canosas como no. Pequeños y mayores preparados para dejarse la voz. Todos con un pensamiento común: «Scorpions». La banda alemana impacientó a los asistentes, que pudieron calentar con teloneros como «Rafa Kas» o «Phil Campbell & The Bastard Sons», contando estos últimos con el legendario guitarrista de Motörhead Phil Campbell, que da nombre a la agrupación. Con el paso de los minutos, la gente, al igual que la impaciencia, iba aumentando hasta que a las 21:51 retumbaron un par de acordes y el público enloqueció. Daba comienzo el concierto.

EN IMÁGENES: Concierto de "Scorpions" en el Tsunami Xixón / Marcos León / LNE

La pantalla gigante se iluminó para mostrar una imagen del Planeta Tierra elevándose, casi al unísono con los móviles que surgían de entre las cabezas del público. El contraste de la pantalla con un amanecer mientras el sol se ponía en Gijón emociona a los fanáticos. La voz de Klaus Meine, vocalista del grupo, cantaba de forma delicada las primeras estrofas de «Coming Home». El «crescendo» de las guitarras asciendía hasta alcanzar el clímax de la pieza, a la par que Mikkey Dee demostraba que es uno de los mejores baterías del momento. Cuando rompió la canción el público saltó y miles de «manos cornudas» señalaron al cielo gijonés. El éxtasis aumentó cuando Klaus da el primer grito: «Vamos Gijón, España». Lo que le vale una ovación del respetable.

Le siguió «Gas In The Tank», la primera canción de su último disco, «Rock Believer». El público reaccionaba de forma eufórica a pesar de ser una de sus canciones más recientes. Al compás de «Make It real», una bandera de España aparecía en la pantalla, dejando claro el amor de la banda por nuestro país. Tanto Matthias Jabs como Rudolf Schenker, los dos guitarristas, se acercaron a la parte posterior del escenario para recibir el amor del público. Justo después, Klaus interpeló al público con un «Buenas noches, Xixón», lo que causó la locura. Acto seguido, interpretaron uno de los temas más famosos de la banda: «The Zoo». Al acabar, los germanos lanzaban baquetas a las primeras filas del público, para suerte de algunos.

Tanto «Coast to Coast», pieza instrumental con gran protagonismo de la guitarra de Schenker, como «I’m Leaving You», tercera pista del álbum «Love at First Sting», retumbaron en el parque gijonés. Siguieron los temas «Crossfire» y «Bad Boys Running Wild», ambos del disco que se homenajea en esta gira. Esta última canción causa una gran ovación en el público, ya que es una de las piezas clave del éxito del disco y del grupo. Los saltos cesaron con un impresionante solo de guitarra de Matthias Jabs llamado «Delicate Dance», que dejaba a los asistentes con la boca abierta.

Y llegó la parte más «baladera». Con dos himnos de la historia del rock como «Send Me an Angel» o «Wind of Change». El público estuvo entonces indeciso, sin saber si sacar el móvil para grabar el momento o disfrutarlo moviendo la linterna de lado a lado, aunque alguno hubo más romántico que se decidió por el clásico mechero. En cualquier caso, todos optaron por dejarse la voz, siendo unas de las canciones más atronadoras de la noche.

Un prolongado solo de batería de Mikkey Dee de casi diez minutos anunciaba la última parte de un concierto, el del domingo, que se quedará para la historia del heavy en Gijón. Para entonces el público estaba, más que nunca, implicado con los artistas, en parte por los temas que sonaban a esas alturas y porque sabían que significaba despedirse de «Scorpions», al menos de momento. «Blackout» y «Big City Nights» arrancaron un alarido general, y miles de puños –15.000 según la organización– se sumaron al compás de las guitarras y la batería.

Tras un clásico amago de fin de concierto, el Tsunami imploró por el bis. Fue ahí cuando la banda sacó a sus buques insignia: «Still Loving You» y «Rock You Like a Hurricane». Cada frase que salía del escenario Vibra Mahou la seguía el público como si fuese la última canción de su vida. Llegó la despedida, y con ella las frases de amor tanto del público como de la banda, que vaticina una aparición en un futuro: «Volveremos, España, os amamos».

