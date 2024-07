El líder del PP de Gijón reprocha la falta de ambición del gobierno local con el Mundial o el ATP

El Molinón, el vial de Jove o el ATP de tenis. Estos fueron solo algunos de los ejemplos enumerados este martes por el presidente del PP de Gijón, Pablo González, para reprochar al gobierno local de Foro y PP su falta de ambición. "La ambición, con sentido común, es una fuente de riqueza y oportunidades", destacó González, que apuntó que una de las virtudes de la Alcaldesa, Carmen Moriyón, es su "prudencia". No obstante, resaltó que "a veces el exceso de prudencia acaba con oportunidades", en referencia al Mundial. "No puede ser que Oviedo nos esté adelantando en algunas variables", añadió el senador popular. Desde el grupo municipal del PP no hicieron valoración alguna sobre las críticas.

El líder del PP de Gijón, que visitó Mareo esta mañana junto al también senador Vicente Azpitarte y después atendió a los medios en el entorno de El Molinón, declaró que la "proyección" y la "capacidad de atracción" se forma "con muchas variables y una de ellas es la deportiva". Defendió que su postura siempre ha sido "intentar" que Gijón fuese sede mundialista. "Se hablaba de 50 millones de gasto, pero la cuestión es el retorno. Se esgrimió un informe que no hablaba de ingresos", apuntó Pablo. Pese a las críticas, el senador dejó claro que el pacto de gobierno "tiene toda la estabilidad" y que es "duradero". "El PP estará en las buenas y en las malas. Queremos que comparta nuestra visión de futuro y tirar en la misma dirección", sentenció el popular, que insistió en que el objetivo de su partido es "posicionar mejor" a Gijón.

Silencio del grupo municipal

El dirigente local abogó por "aprender de los errores cometidos". "El futuro de Gijón pasa por creérnoslo y ser protagonistas. Las cosas podían no salir, pero queríamos que se intentara", sostuvo sobre la candidatura mundialista. En ese sentido, también aludió al vial de Jove o al torneo ATP, un asunto, el del tenis, dependiente del área de Deportes que gestiona el concejal popular Jorge Pañeda. "El Ayuntamiento y las instituciones gijonesas y asturianas no pueden estar exclusivamente pendientes de a ver qué se decide en Madrid, ese es un enfoque perdedor", aseveró Pablo González. Sobre el vial, incidió en la tramitación en el Senado para que el plan se diseñe y consensúe entre Gijón y Principado para que al Ministerio de Transportes le corresponda ejecutarlo. "No podemos estar pendientes de lo que quiera el Ministerio, porque o no acierta o no quiere acertar con lo que la ciudad necesita", manifestó. Preguntado por los medios sobre el congreso local del PP para elegir futuro presidente o presidenta, González se limitó a decir que se celebrará "cuando lo decida el PP de Asturias"

Vicente Azpitarte, portavoz popular en la comisión de Deporte del Senado, también se mostró "estupefacto" por la "falta de interés de la Alcaldesa" para albergar el Mundial. Reivindicó la Escuela de Fútbol de Mareo como una "ciudad deportiva puntera" en España y que "necesitaba una remodelación considerable". "Gijón ya tenía parte del recorrido hecho. Fue sede en el 82 y este tren pasa una vez cada 40 años. Es incomprensible que no haya habido ese interés al menos en ser candidata", subrayó Azpitarte.

Tuero (PSOE) acusa a Moriyón de ocultar un estudio para ampliar El Molinón

El concejal del PSOE José Ramón Tuero, acusó a la alcaldesa, Carmen Moriyón de "ocultar" el estudio económico para ampliar y reformar El Molinón, que el Ayuntamiento encargó a una empresa avilesina por 15.000 euros, ya facturados por la empresa. "¿Por qué no lo ha hecho público?" se preguntó el edil socialista, que solicitará acceder al informe. Opina que el gobierno local no tiene intención de invertir en el estadio de fútbol de El Molinón.