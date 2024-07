La rula de Gijón supera ya las ventas de todo el año 2023: este pescado es el causante de que casi se bata un récord

La lonja de El Musel ha rulado en el primer semestre de este año más pescado que en los doce meses de 2023, algo en lo que ha jugado un papel clave los más de 4,15 millones de kilos de bocarte descargados entre marzo y junio. Es una cantidad que supone más de la mitad de los casi 7,24 millones de kilo de pescado que pasaron por la cancha de Lonja Gijón en el primer semestre. Las capturas de anchoa descargadas en el Muelle de Rendiello, en el que se asienta la lonja gijonesa, son la clave del incremento, ya que representan un 57,41% de todo el pescado rulado en el primer semestre del año; 4.154.997,10 kilos de un total de 7.237.468,60. Mientras, de los 7.044.376,16 kilos de pescado rulados en el Puerto en 2023, 1.600.515,90 kilos lo fueron de bocarte. La del bocarte es ya la segunda mejor costera de la historia para El Musel, sólo superada por la de 2021.

La diferencia que obedece a la mayor cercanía, este año, de las zonas de captura al puerto gijonés. En la costera del bocarte, la flota pesquera del norte de España que se dedica a esta especie, sigue el desplazamiento de los cardúmenes por el Cantábrico y acude a descargar a los puertos más cercanos, a los que los siguen con sus camiones conserveras de varios países, que son las que compran la mayor parte del bocarte, para la producción de anchoas. En la lonja gijonesa se vivieron este año jornadas frenéticas, en alguna de las cuales se llegaron a subastar, en un solo día, hasta 600.000 kilos de bocarte y la pesquería prácticamente sobre la perpendicular de Gijón mar adentro.

La diferencia respecto al año pasado se acrecentará previsiblemente de manera sustancial, dado que la otra costera con mayor peso económico en la rula gijonesa, la del bonito, apenas ha comenzado a despuntar, con sólo 44.233 kilos rulados entre mayo y junio, en una campaña que habitualmente concluye con centenares de miles de kilos rulados en El Musel, frecuentemente por encima del millón, llegando el año pasado a alcanzar los 1,59 millones de descargas en el Puerto gijonés.

Las aún escasas ventas de bonito en lo que va de temporada en El Musel, a pesar que este año la costera empezó en una fecha más temporada que en los anteriores, con la primera subasta el pasado 29 de mayo, tiene que ver conque los barcos de tanqueo –que utilizan cebo vivo para pescar bonito– hicieron menos capturas en el inicio de la campaña que en ocasiones precedentes. Estos barcos, vascos y cántabros, son los que tienen una mayor capacidad de captura y siempre descargan en El Musel, ya que la otra lonja asturiana en la que también se concentran las subastas de bonito, la de Avilés, no puede recibir este tipo de pesqueros ya que el cebo vivo no les sobreviviría en la ría. Si las descargas de bonito fueron escasas en el inicio de la campaña de este año, los precios estuvieron por encima de la media del año pasado, con 6,65 euros por kilo, más de un euro por encima del que se obtuvo en el arranque de las costera del año pasado y muy superior a los 3,87 euros por kilo de media en el conjunto de la costera de 2023. En total, las ventas de bonito en la lonja gijonesa hasta junio sumaron una cifra de 294.318,75 euros, cifras en las que no se incluyen las subastas de bonita, túnido que se suele capturar al mismo tiempo, en mucha menos cantidad y a precios más bajos que el bonito.

Mientras en los seis primeros meses del año ya se han superado las ventas en kilos de todo el año pasado en la cancha gijonesa, aún no se alcanzó este hito en cuanto a la facturación, que en el primer semestre ascendió a 13.947.212,14 euros, por debajo aún de los 16.528.825,60 de todo el año pasado. El motivo es que aunque las descargas de bocarte ya superaron en dos veces y media a las de todo el año pasado, los compradores lograron precios más baratos, pagando de media 1,97 euros por kilo frente a los 2,32 euros de 2023. Ese año los ingresos por anchoa en la lonja totalizaron 3,71 millones de euros, frente a los 8,17 millones por las ventas del pasado semestre.

Tras las del bonito y el bocarte, la tercera costera que habitualmente también tiene un peso significativo en el resultado anual de la lonja es la de la xarda, cuyas capturas se concentran habitualmente antes del inicio de la campaña del bocarte.

En cuanto a las ventas de xarda en El Musel, el primer semestre de este año se descargaron en la rula 1.780.308,8 kilos de caballa, cifra que no se prevé que experimente un incremento significativo en lo que queda de año. Aunque en kilos las subastas de xarda en el primer semestre están ligeramente por debajo de los 1.850.245,60 kilos rulados en todo el año pasado, esta especie ya ha dejado mayores beneficios a los pescadores –y a la lonja, que cobra un porcentaje– que en todo 2023, con unas ventas que alcanzaron los 2,69 millones de euros en el primer semestre del año frente a los 2,35 millones de 2023. Esto es así porque el precio medio pasó de 1,27 euros por kilo el año pasado a 1,51 euros por kilo en el primer semestre; un 19% superior.

Aunque el balance de la lonja de El Musel en el primer semestre ha sido muy bueno, no ha batido su récord histórico, que tuvo lugar en 2021, año que se cerró con 14,29 millones de kilos y 27,74 de facturación, de los que 11,95 millones de kilos y 21,32 de facturación lo fueron en el primer semestre de aquel año. El motivo fue la excepcional costera del bocarte, que aquel año se cerró con 7,43 millones de kilos rulados en un total de 15,40 millones de euros, de los que los que 6,75 millones de kilos lo fueron entre marzo y junio, por un total de 14,40 millones de euros.

Cocteras Bocarte. 4.154.997,10 kilos se rularon en el primer semestre en 8.170.655,44 euros. Las descargas sobrepasaron en más de 2,5 veces las de todo el año pasado. El precio medio fue un 15% más bajo. Bonito. La campaña comenzó con pocas descargas, 44.233 kilos en mayo y junio vendidos por 294.318,75, a un precio medio superior en más de un euro al del inicio de esta costera el año pasado. Xarda. En el primer semestre se rularon en Gijón 1.780.308,8 kilos por 2.690.887,22 euros, con un precio medio que aumentó en un 19% respecto al que se logró en el año 2023.

