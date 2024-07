Alarma en pleno centro de Gijón por el ataque de un perro peligroso: “Quedamos traumatizadas”

Alarma en pleno centro de Gijón, en concreto en la calle San Bernardo en su cruze con Munuza, por el ataque de un perro de raza peligrosa a otro. El suceso aconteció sobre las doce y media y se salfó con uno de los canes heridos y también con su dueño, que recibió un par de mordiscos en la mano, según afirmaron los testigos. “No soltaba al perro, quedamos traumatizadas”, afirmaron dos mujeres que presenciaron el ataque.

Los hechos se produjeron en la confluencia de la calle San Bernardo con Munuza. Según los testigos, el dueño del perro que mordió caminaba por San Bernardo en dirección al Parchis. Su perro era un american standford terrier. El perro herido, cuyo dueño es vecino de la zona, era un schnauzer en miniatura. Fue cuando los dos canes se cruzaron que el american se lanzó sobre el schnauzer mordiéndolo en su pata trasera.

Los testigos cuentan que el can, pese al esfuerzo de sus dueños, no se soltaba a su presa. Al final, fue un librero de la zona el que lanzó un cubo de agua sobre ellos al tiempo que el dueño del american le dio “un puñetazo”. Eso hizo que el perro soltara. Según los testigos, no llevaba bozal de ningún tipo. Acudió la policía local.