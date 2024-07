La gran noche de la danza clásica

Este sábado, 27 de julio, regresa a las tablas del Teatro Jovellanos la Gala Internacional de Ballet de Gijón, que llega a su sexta edición. Vuelve a su casa, a su ciudad, a su teatro, y lo hace de nuevo con el gijonés Álvaro Rodríguez Piñera como director artístico y productor de este magnífico espectáculo de danza.

Bailarín solista de la Ópera de Burdeos, Rodríguez Piñera vuelve a retomar esta gala para que los aficionados al Ballet puedan disfrutar en el Jovellanos de solistas en activo, de las grandes compañías de ballet de prestigio internacional y de las coreografías de, entre otros, Marius Petipa, Mikhail Fokine, Serge Lifar, Leonid Jacobson o Jean-Guillaume Bart. Grandes nombres a nivel mundial que interpretarán un repertorio del más alto nivel en esta sexta edición de un evento en el que el ballet clásico y la danza neoclásica se dan la mano.

Junto con el bailarín asturiano, estarán este sábado sobre las tablas del Jovellanos Liudmila Konovalova –bailarina estrella del Ballet de la Ópera de Viena–, Dinu Tamazlacaru –bailarín Principal del Staatsballett de Berlín–, Natalia de Froberville –bailarina Estrella del Ballet du Capitole de Toulouse–, Roxane Stojanov –primera bailarina del Ballet de la Ópera de París–, Antonio Conforti –solista del Ballet de la Ópera de París–, Cristina Casa –bailarina principal de la Compañía Nacional de Danza–, Ion Agirretxe –solista de la Compañía Nacional de Danza–, Vsevolod Maevsky –solista del English National Ballet de Londres– y Claire Teisseyre –bailarina del Ballet de la Ópera de París y del Ballet Nacional de Finlandia–.

Álvaro Rodríguez Piñera junto a Claire Teisseyre. / Ángel González

La duración total del espectáculo está estimada en algo más de hora y media (100 minutos), y consta de dos partes. La primera comenzará con "La Bayadère" (paso a dos del acto I), coreografía Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Interpretarán Claire Teisseyre (Nikiya) y Álvaro Rodríguez Piñera (Solor).

Seguirá "À la manière de…" (paso a dos), coreografía de Jean-Guillaume Bart (1999) y música Maurice Ravel, con los bailarines Roxane Stojanov y Antonio Conforti; y "La Muerte del Cisne", coreografía de Michel Fokine y música de Camille Saint-Saëns, con la bailarina Natalia de Froberville.

Esta primera parte concluirá con "Ondina", a cargo de Cristina Casa y Ion Agirretxe, con coreografía de Cristina Casa, música de Max Richter, diseño de luces de Carlos Carpintero y vestuario de Nines Gómez; y "El Lago de los Cisnes" (paso a dos del acto III, "El cisne negro"), con coreografía de Marius Petipa y música Pyotr Ilych Tchaikovsky. Los bailarines serán Liudmila Konovalova (Odile) y (Sevolod Maevsky)

El bailarín ruso Vsevolod Maevsky. / Lne

.

En cuanto a la segunda parte, arrancará con "La Vida Breve", con coreografía e interpretación de Claire Teisseyre; y música de Manuel de Falla interpretada por John Williams y Timothy Kain.

El programa continuará con "Contigo", con coreografía de Altea Núñez y música de Philip Glass y Héctor González Sánchez. El diseño de luces corre a cargo de Altea Núñez y Eric Verhaert y los intérpretes serán Cristina Casa y Ion Agirretxe.

A continuación llegará "In the middle, somewhat elevated" (paso a dos), con los bailarines Roxane Stojanov y Antonio Conforti. Una pieza cedida por The Forsythe Productions, con coreografía de William Forsythe y música de Thom Willems.

Le seguirá "Espartaco" (paso a dos del acto II), con coreografía de Leonid Jacobson y música de Aram Khachaturian. Los protagonistas serán Natalia de Froberville (Frigia) y Álvaro Rodríguez Piñera (Espartaco).

El segundo acto y la gala llegarán a su fin con "Diamantes" (paso a dos), una coreografía de George Balanchine, con música de Pyotr Ilych Tchaikovsky. La pieza ha sido cedida por The George Balanchine Trust y los bailarines que la interpretarán serán Liudmila Konovalova y Vsevolod Maevsky.

El espectáculo dará comienzo a las 20.30 horas y las entradas están a la venta a unos precios de 20 y 30 euros.