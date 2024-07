El padre del taxista que sufrió un puñetazo en las fiestas de Portuarios: "Queremos justicia y que ningunos padres tengan que pasar por eso"

"Queremos justicia y que ningunos padres tengan que pasar por eso". Quien hable es el progenitor de C. A., el taxista de 40 años que permanece ingresado en el HUCA tras haber sido víctima la madrugada del domingo de una brutal agresión en las fiestas de Portuarios. El caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, prosigue su curso y la Policía continúa investigando para tratar de dar con el supuesto responsable del puñetazo que mantiene a este vecino de Jove ingresado en el HUCA, a donde llegó en coma. Su estado de salud mejora, pero aún es pronto para dirimir cómo quedará. Su padre ya avisa. "Hay daño cerebral y el coágulo en la cabeza lo sigue teniendo", aseveró ayer por la tarde a este periódico.

Por ahora, según confirmó el padre de la víctima, la Policía Nacional no ha podido tomar declaración al agredido. Más que nada porque, según indica su familiar, por ahora "no recuerda nada de nada". Todavía no se ha formalizado denuncia, pero sí que las pesquisas policiales están avanzando. Los agentes ya se han movido en el entorno del barrio. Han preguntado en la asociación de vecinos por lo sucedido y también se han puesto en contacto con la empresa que organizó el evento. Han hablado, entre otros, con Jorge de la Vega, más conocido como "el payaso Tato", que fue el que atendió al taxista herido en un primer momento. "El protocolo funcionó. Hicimos lo correcto, lo que estaba en nuestra mano. Los médicos nos dijeron que si no era por nosotros su situación hubiera sido peor", indicó de la Vega.

El pronóstico, por tanto, de C. A. sigue siendo complejo. En principio, no se teme por su vida, pero ahora habrá que ver hasta dónde llega el daño cerebral que pueda tener. "Tenemos un atisbo de esperanza porque hoy –por ayer– el neurocirujano nos ha dicho que creía que iba mejorando", expresó el padre del afectado. Los familiares de la víctima tampoco saben exactamente en qué contexto se desarrolló el puñetazo que sufrió su hijo. Ni tampoco tienen a ciencia cierta quien se lo dio. Sí que, como parte del resto de vecinos del barrio, tienen claro a quien se está señalando. "Está claro que Portuarios es un sitio muy pequeño y que el 80 por ciento de la gente lo sabe, pero nadie se está queriendo mojar. El susto que tenemos es muy grande. Ver al chico así es algo que no deseo a nadie", contó.

C. A. seguirá en los próximos días en el HUCA. Jorge de la Vega ofreció ayer más datos sobre cómo fue la situación. Matiza que la supuesta agresión se cometió sobre las 2.35 horas. "Estaba en el escenario pinchando música y de pronto alguien nos avisó porque se decía que había un chico que estaba tirado en el suelo aquejado de un coma etílico", reveló de la Vega. "Lógicamente, un coma etílico no fue. Me bajé del escenario, llamé a los de seguridad porque nadie, más de los que estaban a su lado, se dio cuenta de lo que había pasado e hicimos un cordón sobre él para que nadie se acerca", apostilló. "El puñetazo no lo vi, pero sí que tenía el labio partido, había un poco de sangre y el golpe que tenía en la parte de atrás de la cabeza tras haber caído era enorme", recordó.

"Le quité el cinturón del pantalón, para que no le apretara y como había sangre le saqué la lengua. Luego, le tomé el pulso. Lo tenía débil", prosiguió de la Vega en su relato. "Perdió el conocimiento durante unos tres minutos, pero luego despertó. Le volvimos a tomar el pulso y lo tenía muy acelerado. Le intenté tranquilizar, vi que se quería levantar y dejé que lo hiciera solo para comprobar que tenía fuerza en las piernas", añadió. "Como vi que podía hacerlo, entonces le dejamos tumbado porque era lo mejor. El golpe en la cabeza era muy grande, entonces le pusimos algo de hielo y eso lo agradeció. Para ahorrar tiempo, llamamos directamente a la ambulancia", explicó.

"Luego fui al hospital de Jove, pero no pude entrar porque no soy familiar. Los médicos, eso sí, me dijeron que había entrado en parada. Nos dijeron también que lo que hicimos le salvó de algo más grave, que si no es por nosotros la situación hubiera sido mucho peor", finalizó Jorge de la Vega. Las próximas horas serán, no obstante, claves para saber la evolución del caso. Primero, en términos médicos y segundo, en términos legales. La Policía Nacional, pese a que no hay denuncia y no se les avisó, sigue investigando para estrechar el cerco sobre el responsable.