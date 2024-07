Lo vintage está de moda en el centro: "Tenemos la suerte de no pisarnos porque contamos con materiales muy distintos"

"La gente nos elige por la calidad, el precio y la originalidad de nuestros productos". Con estas palabras se pronuncia Tamara Díaz, la encargada de Saguaro, una tienda de ropa vintage que abrió sus puertas el pasado mes de febrero en la calle Instituto, en pleno centro de Gijón, una zona en la que no dejan de crecer este tipo de negocios. "Hace ocho años éramos dos o tres y cada vez hay más. Al principio encontrábamos un poco de rechazo porque la ropa de segunda mano estaba estigmatizada, pero ahora los jóvenes se conciencian mucho más y crecen con la mentalidad de que se están llevando algo exclusivo a un precio barato", argumenta Natalia Huerta, la gerente de Cultura Vintage, el primer establecimiento de ropa vintage al peso de Asturias.

La tienda que regenta Huerta junto a Miguel Suárez en la calle Libertad se inició en 2014. Previamente, en el centro de Gijón ya estaban otros establecimientos dedicados a la moda vintage, un estilo que se encuentra en un nuevo "boom" tanto a nivel de oferta como de demanda. El francés Yann Billaud apostó por abrir su tienda en el número 3 de la calle La Merced hace 14 años. "Desde el principio intentamos especializarnos en cosas diferentes y de alto nivel. Tengo piezas de Channel y Louis Vuitton que nadie tiene", explica Billaud, quien afirma que "en esta época, las tiendas vintage ofrecemos un nivel de calidad muy distinto a lo que se puede encontrar en tiendas multimarcas o en cadenas".

Respecto al incremento del número de negocios que ofrecen estos productos, Billaud resalta que "en Gijón tenemos la suerte de no pisarnos". "No sé si cuando siga habiendo más tiendas va a haber problemas, pero lo cierto es que tenemos materiales muy distintos. En la nuestra nos fijamos mucho en ropa tejida a mano o de buenas modistas y, en otras, apuestan por ropa juvenil y deportiva", desarrolla el responsable de La Merced, 3, antes de destacar que cuenta con "clientes que repiten porque saben que tengo un producto bueno a un precio bastante asequible". Una de ellas es Isabel Cerdeira, quien subraya que "en estas tiendas encuentras joyas que ahora ya no están a la venta porque son de los años 70 y 80". "Parece que la gente se está dando cuenta de que es una moda que nos favorece porque así paramos la fabricación de tanta ropa", agrega Cerdeira.

Tras la apertura de La Merced, 3, llegó la de Concorde Vintage, un establecimiento que dirigen Paula Huma y Luis Molinero desde 2013. "En la actualidad, cada vez está más de moda y el cliente es más exigente. La gente joven ha crecido comprando ropa de segunda mano de forma muy natural. En cambio, a los mayores fue a los que más les costó adaptarse, pero una vez que entran solo compran esto porque se dan cuenta que tiene más calidad el tejido y que estéticamente puedes ser exclusivo sin gastarte un dineral", explica Huma, una ingeniera que junto a Molinero decidió abrir esta tienda física después de vivir una primera experiencia positiva en Mercazoko.

Además de Saguaro, en los últimos años también se ha instalado en el centro de la ciudad Macondo Vintage, una tienda que se encuentra en la calle San Bernardo. "Abrimos en febrero de 2020 y tuvimos que cerrar por la pandemia. Después, la clientela siempre ha ido creciendo y notamos que las redes sociales son un gran apoyo", comenta Aida Noriega, encargada de un negocio del que llevan las riendas María Jesús del Río y Gabriela Álvarez. Asimismo, por segundo verano consecutivo, los gijoneses y visitantes a los que les llaman la atención las indumentarias de antaño de equipos de fútbol tienen la posibilidad de comprar en el pop-up de Ropa Futboleros, disponible en la calle de Los Moros hasta el domingo. "El año pasado ya nos dieron muy buenas sensaciones y repetimos porque la gente de Gijón es muy cercana y nos cuentan las experiencias que recuerdan con las equipaciones que vendemos y exponemos", manifiesta el encargado de la pop-up, Manuel Hermoso, que añade que "haber tenido colas todos los días nos hace sentirnos como en casa".

