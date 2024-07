Álvaro Rodríguez Piñera, bailarín: "El teatro se llena cada año; significa que hay gente con sed por la danza"

Toda una vida subido al escenario y unido a su pasión: la danza. Así podría definirse la trayectoria de Álvaro Rodríguez Piñera, bailarín solista de la Ópera de Burdeos y director de la gala internacional de ballet de Gijón, a la que no duda en definir como "mi bebé". Una muestra de lo que esta cita significa para el gijonés y a quien subirse a las tablas en su ciudad natal le infunde "respeto, nervios y gran emoción". El sábado 27 de julio a las 20.30 horas el Rodríguez Piñera volverá a experimentar esas emociones en el teatro Jovellanos ante su público.

–Es director artístico, productor y bailarín de la gala internacional de ballet de Gijón. ¿Qué supone este espectáculo para usted?

–Pues como la expresión francesa dice: "Es como mi bebé"; ya la idea se me vino a la cabeza cuando llegué a Burdeos en 2008 pero no fue hasta el verano de 2016 que se hizo realidad. Para mí es un momento importante del año y también exigente ya que no es solo bailar: tengo que coordinar a bailarines que vienen de diversos lugares del mundo, escoger el repertorio, montar el espectáculo y este año realizar toda la parte de producción. Pero es un orgullo poder presentarla cada año para mi ciudad y mi región, trayendo danza de alta calidad y dándole a Gijón la visibilidad que se merece a nivel cultural; mucha gente sigue internacionalmente la gala con gran interés.

–Celebran una sexta edición, ¿qué novedades ofrecerán al público?

–El público podrá asistir como cada año, a una gala completamente inédita. Siempre habrá algunas piezas icónicas del repertorio clásico como La Bayadera, La Muerte del Cisne, o el paso a dos del Cisne Negro (del tercer acto de El Lago de los Cisnes), pero este año será la primera vez que se interpreten dos piezas de dos grandes coreógrafos de la danza a nivel mundial: un fragmento de "Diamantes" de George Balanchine y otro de "In the middle, somewhat elevated" del americano William Forsythe; ¡ni yo mismo todavía me lo creo!

–¿Qué balance hace de estos años al frente de la gala internacional de ballet?

El teatro ha estado siempre lleno. El año pasado se agotaron las entradas y para el sábado quedan unas pocas todavía en gallinero. Que un teatro de más de mil asientos se llene cada año para un espectáculo de danza, y además de ballet, quiere decir que hay un público con sed por este arte, y que hay que alimentarlo. Para mí se ha vuelto hasta casi una obligación poder ofrecer al público este espectáculo y me llena de felicidad aportar ese granito de arena a nuestra cultura.

–París o Burdeos son algunas de las ciudades europeas que han disfrutado de su arte, pero sus raíces son de Gijón. ¿Qué siente al volver a casa?

–Respeto. Aunque también mucha felicidad. Cada espectáculo es importante por toda la gente que asiste, pero en casa quieres que todo salga lo mejor posible para mostrar también parte del bagaje del camino realizado. Da respeto y algunos nervios, pero siempre una gran emoción.

–Lleva toda la vida unido a la danza, actuando ante públicos muy diversos. ¿Destacaría algo del público asturiano?

–Los bailarines que vienen a la gala me dicen tras los saludos: “¡menudo público que tienes aquí!”, y es verdad. El público asturiano sabe, y hay que ofrecerle lo que espera, pero además de exigente también es como la gente de nuestra tierra, expresivo y generoso, y he tenido la suerte de sentirlo tras finalizar cada gala. Es un lujo tener un público así cuando preparas algo tras tantos meses de dedicación.

–Ha desarrollado buena parte de su carrera en el extranjero. ¿Asturias no da facilidades para triunfar en casa? ¿qué echa en falta en ese sentido?

–Bueno en Asturias es todavía muy difícil o casi imposible ser bailarín profesional a un alto nivel y vivir de ello, como pasa en muchas regiones españolas. No existe, como en Alemania o en Francia, una compañía de danza casi por cada ciudad. Seguimos estando obligados a emigrar. Pero poniendo a un lado el panorama laboral, tampoco se reconocen los méritos de aquellos que desarrollamos una carrera internacional en esta disciplina. En otras comunidades, como en el País Vasco o Castilla-La Mancha, las ciudades premian a los artistas o bailarines por el desarrollo de sus carreras y por ser embajadores de su tierra allí donde llevan su arte. Estamos en el siglo XXI, la danza debería tener el mismo reconocimiento que las demás artes o disciplinas.

–En su caso ¿cómo acabó dedicándose a la danza? ¿le viene de familia? ¿qué persona fue determinante para subirse al escenario?

–Mi madre estudió danza hasta los 14 años que tuvo que dejarlo por problemas económicos. Ella me llevó al Teatro Jovellanos la primera vez y así descubrí el ballet. Allí también descubrí lo que querría hacer en mi vida y donde nació mi determinación para subirme a un escenario, pero nunca hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de toda mi familia. Ellos han vivido la danza a través de mí, viajando y descubriendo otro universo que desconocían y apoyándome siempre. Han estado en los mejores momentos y en los más difíciles también… tengo mucha suerte de tenerlos.

–Entre los papeles que ha interpretado sobre los escenarios destaca el Príncipe Sigfrido y Rothbart en El Lago de los Cisnes, el Príncipe y Drosselmeyer en El Cascanueces, Espada en Don Quijote, El pájaro azul en La Bella Durmiente o Cuasimodo en Notre-Dame de París. ¿Tiene algún personaje pendiente entre ceja y ceja?

–La verdad es que he bailado tantísimos papeles… y muchos de los que había soñado. Mi primer papel fue con 19 años, Teobaldo en Romeo y Julieta, y desde entonces no he parado. Por ello, es difícil responder a la pregunta porque ¡es imposible bailarlo todo en una vida! Sin embargo, uno de los papeles que me hubiera gustado bailar en su versión completa es Espartaco, pero bailaré un fragmento por primera vez junto a Natalia de Froberville (estrella del Ballet del Capitole de Toulouse) en la gala del próximo sábado…

–De cara al futuro, ¿cuáles son sus próximos proyectos?

–Ahora mismo estoy en un momento de transición, sigo bailando, pero a partir de los 35 el cuerpo ya no es igual que cuando empecé mi carrera con 17 años y hay que empezar a pensar en el futuro. Con 20 años ya empecé a dar mis primeras clases y hoy en día imparto clases como maestro y repetidor invitado en algunas compañías francesas como los ballets de la Ópera de Burdeos, Metz, Bayona o Niza; igualmente asisto a varios coreógrafos, ahora mismo me encuentro en el Festival Origen en Suiza asistiendo a Sébastien Bertaud con un grupo de solistas del Ballet de la Ópera de París, para su próximo estreno este jueves.

Me apasiona la transmisión y poder compartir con las nuevas generaciones de alumnos y bailarines profesionales todo lo que he tenido el privilegio recibir de mis maestros. También es verdad que tengo otros proyectos en mente tanto en España como en el extranjero, y quién sabe, si quizás algún día tomar la dirección de alguna compañía… Veremos lo que la vida me tiene reservado, aunque no me puedo quejar porque hasta ahora he vivido de mi pasión y vocación.