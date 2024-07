Las autocaravanas llegan sin parar a Gijón: "Es una maravilla"

El turismo de autocaravanas es una moda que, lejos de parar, sigue a más cada verano. Una buena prueba de ello es el espacio habilitado para este tipo de vehículos en la playa del Arbeyal, que ayer lucía a rebosar. Muchos de los turistas que visitan la ciudad debutan en esta forma de viajar, cada vez con más adeptos. "Sólo tenemos la caravana desde hace un año, y lo preferimos porque es más económico y además podemos llevar a las perras, principalmente es por ellas porque siempre nos las llevamos", señalaba Victoria Burgos, de visita en Gijón junto a Rodrigo Guillén y sus mascotas "Indie" y "Ali".

Como ellos, en El Arbeyal son muchos que debutan este verano en el mundillo de las autocaravanas para disfrutar de sus vacaciones. David López, por ejemplo, llegó a Gijón junto a su familia desde Plasencia (Extremadura) para pasar tres días en la ciudad para después continuar con su ruta por el norte de España. "La caravana es alquilada y es nuestra primera vez. Esto es muy cómodo y no hemos tenido ningún problema todavía, hasta el momento todo ha sido maravilloso", decía López sobre su viaje familiar. "Hemos traído todo como si estuviéramos en casa, es muy buena idea viajar así", añadían Elisabeth Alarcón e Ingrid Ávila, ambas de la familia, que, además, también viajaban con "Buff", su perro, y con sus hijos pequeños.

Por la izquierda, Victoria Burgos y Rodrigo Guillén, con sus mascotas "Indie" y "Ali". / Marcos León

El turismo itinerante se encuentra en auge y ha ganado popularidad en los últimos años gracias a la flexibilidad y libertad que ofrece, según destacan los usuarios de estos vehículos. Viajar en autocaravana parece ser una de las alternativas más populares y preferidas de los que quieren desplazarse sin ataduras, además, Gijón destaca como una de las ciudades favoritas. Así lo aseguraba José Pedro Galet, de Talavera de la Reina, junto a su mujer. "Estamos encantadísimo. En el norte hay muchos sitios donde nos quieren, es una maravilla. Estamos muy fresquitos con este aire, esto es un lujo", contaba Galet sobre la ciudad costera. En su regreso a Gijón, Galet se trajo a la ciudad a unos amigos, Rosa Crego y Prudencio Taborcia, ambos de Madrid. "Casi que nos guardaron el sitio", apuntaba la pareja sobre el viaje que acababa de empezar y que terminarían todos juntos.

José Pedro Galet, Prudencio Taborcia y Rosa Crego, junto a sus autocaravanas. / Marcos León

Todos los turistas coinciden en que Asturias, además de ser un paraíso natural, se trata de una de las comunidades donde existen más facilidades a la hora de poder estacionar con las autocaravanas, al contrario que en otras. Así lo manifestaban Burgos y Guillén: "El norte, en general, está más preparado que el sur, en la parte de málaga no hay sitios habilitados... es una pena. En Andalucía, por ejemplo, no hay nada, si no vas a un camping no puedes ni cargar agua ni vaciar nada y es un gran problema", coincidían Victoria Burgos y Rodrigo Guillén. Una opinión a la que se sumaba también el talaverano Galet, que hace poco que le "echaron" de Peñíscola. "Hay muchos ayuntamientos y nosotros somos muchos. Yo no entiendo por qué si yo estaciono en un sitio voy a bares, restaurantes y gasto dinero no nos quieren... no entiendo el por qué", manifestaba molesto con este tipo de actuaciones.

El aparcamiento del Arbeyal, como otros repartidos a lo largo del concejo, deja claro que el turismo de autocaravana no es una moda pasajera, sino que cada vez más gente se atreve y apuesta por este tipo de viajes. Para muchos, supone "un estilo de vida en el que se llevan su casa a cuestas", y es por ello que demandan buenos espacios en los que estacionar sus vehículos y también más zonas para seguir disfrutando con la casa a cuestas de sus vacaciones.

La ciudad cierra el mes de junio con 81.944 pernoctaciones P. P. Gijón cerró el mes de junio con 37.667 viajeros y una estancia media de 2,2 noches. Esto supone que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se produjeron un total de 81.944 pernoctaciones en total. Estos datos son los mejores de la serie, según indicaron ayer desde el área de Turismo del Ayuntamiento. Según las datos de ocupación locales, la ocupación ha crecido un 2,5 por ciento y el precio medio ha crecido en tres euros. Los datos del INE indican que el número de viajeros bajó un 7,4 por ciento respecto al 2023, si bien esto es porque el número habitaciones en oferta era menor.

