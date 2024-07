El drama del Circo Inimitable, sin licencia para poder actuar en Gijón: "Se pasan la pelota unos a otros"

"No sabemos qué hacer. Llevamos esperando muchos días, se pasan la pelota unos a otros y nadie sabe nada". Fabio Zavatta, el director de Circo Inimitable, resume así la situación en la que se encuentran después de que el gobierno local les impidiera instalar su carpa en el terreno situado en la Ería del Piles, donde esperaban ofrecer su espectáculo "Gaby Aragón" del 18 de julio al 25 de agosto. "Es un momento complicado. Ya estábamos aquí, habíamos gastado todo el dinero y ha salido mal", explica Zavatta, al frente de un grupo de treinta personas, antes de comentar que están "esperando la resolución y lo que se pueda conseguir legalmente".

Los componentes de esta compañía, que desde hace 26 años recorre España, llegaron a Gijón con sus camiones y caravanas hace más de una semana para dar comienzo a la instalación de su carpa frente al hotel Abba Playa. Sin embargo, al iniciar las labores de montaje, se encontraron con la respuesta negativa del Ayuntamiento. "De repente, llegó la Policía y nos dijo que no podíamos montar porque no teníamos permiso. Nosotros hemos pagado este terreno, que es de un particular, y sí que teníamos ese permiso", asegura Kelly Zavatta, hija de Fabio y parte de la dirección de Circo Inimitable. Su padre, por su parte, sostiene que "al principio nos empezaron diciendo que era porque había muchos conciertos y fiestas, y ahora nos dicen que es porque el terreno no es idóneo".

Es esta segunda explicación la que da el concejal de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador. "Actualmente la parcela no reúne las condiciones de ornato y salubridad adecuadas para poder albergar un espectáculo como este u otro tipo de eventos. La realidad es que este terreno, propiedad privada, se ha ido degradando durante los últimos años, lo cual impide la concesión de la autorización necesaria", argumenta Martínez Salvador. Y añade: "Entendemos la postura del circo, que no es en ningún caso responsable de lo ocurrido, pero nos resulta imposible ofrecerle una solución favorable en un ámbito que no es de competencia municipal". Además, indica que "el circo sería totalmente autorizable en otra parcela que sí cumpla las condiciones mínimas establecidas".

En cambio, Kelly Zavatta responde que "tampoco nos quieren dar otro terreno". "No nos parece justo que no nos den una solución para actuar en otro lugar si la causa del problema es el terreno", lamenta Zavatta, que afirma que "esto nos había pasado alguna vez, pero siempre nos habían propuesto una solución para que el problema fuera, como máximo, de un fin de semana o dos". "Aquí ya vamos a cursar el tercero y parece que no va a llegar porque no ponen de su parte", agrega.

Con el paso de los días, a los miembros de la compañía les preocupa especialmente la situación de los trabajadores. "Aquí hay familias con niños y el circo es como el teatro, que si no se trabaja no se cobra. Aparte de la mala publicidad, no podemos pagarles y la mayoría están pasándolo mal", relata esta joven de 27 años, que cifra la inversión realizada en la publicidad del evento y en los gastos para obtener la plaza en "más de 50.000 euros".

El espectáculo que habían preparado para el disfrute de los gijoneses y visitantes lleva por título "Gaby Aragón". "Es una inversión bastante grande y quisimos apostar por Gijón porque Gaby Aragón hace un homenaje a su padre, "Gaby", de ‘Los Payasos de la Tele’, y queríamos estrenarlo en una ciudad tan grande como esta", asevera Zavatta, que hace hincapié en que "teníamos una venta de entradas bastante buena". "Tuvimos que devolverlas todas, pero siguen preguntándonos cuándo vamos a empezar", dice.

Si no obtienen una respuesta positiva en las próximas jornadas, el Circo Inimitable tratará de encontrar espacio en otras localidades. "Lo estamos intentando, pero no sabemos si en otro pueblo nos darán permiso en tan poco tiempo porque son cosas que se preparan con mucha antelación, como aquí habíamos hecho", culmina Kelly Zavatta.