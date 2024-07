El dueño de la mascota atacada por un perro peligroso en Gijón: "Pensé que me lo mataba"

Nuevo ataque de un perro en Gijón, esta vez en pleno centro de la ciudad. La Policía Local intervino ayer sobre las doce y media en la calle San Bernardo, en la confluencia de la calle Munuza, para multar al dueño de un pitbull por morder nada más verlo a un schnauzer en miniatura. Este segundo can sufrió una herida considerable en su pata delantera derecha como consecuencia de un mordisco. El schnauzer iba con sus dueños, un hombre y una mujer, que también resultaron heridos leves. Él tenía las manos llenas de mordiscos y ella sufrió un ataque de ansiedad y terminó por caer en medio de la carretera. El pitbull había hecho presa en la pata del otro animal y solo soltó cuando un librero de la zona le arrojó un caldero de agua. "Me costaba respirar, solo era capaz de decir: ‘Me lo mata, me lo mata’", describió la dueña del schnauzer en conversación con este periódico.

Según afirmaron los testigos, el dueño del pitbull, que algunos identificaron en realidad como un perro de raza american standford terrier, iba atado con la correa de su dueño, pero no llevaba ningún tipo de bozal. Según indicó la dueña del perro que sufrió el ataque, ambos se cruzaron sobre las doce y media a la altura de la librería Central. El chico que llevaba al pitbull caminaba por la calle San Bernardo en dirección hacia la plaza del Instituto, conocida popularmente como la del Parchís. "Vimos que ya había hecho el gesto de acercarse como a otro perro", aseguró la dueña.

Ante esto, su marido decidió buscar cobijo en el entorno del escaparate de la citada librería. Pero fue inútil. Según relató la propietaria del schnauzer, de nombre "Terry", su marido tiró del perro para arriba para evitar el primer ataque. Fue en este gesto cuando el pitbull enganchó al otro perro en una de sus patas. En concreto, en la pata delantera derecha. Pese a los esfuerzos de todos por hacer que soltara nadie conseguía que abriera la boca y liberara la pata del perro. "El chaval lo llevaba con correa y tiraba de él, pero no podía. Vimos que la boca del otro perro tenía sangre", explicó la dueña del can herido.

Esta situación de tensión se prolongó durante varios segundos. Por el zarandeo, todos acabaron en plena calzada de la calle San Bernardo, una de las vías principales de Gijón con mucho tráfico a esas horas. Los esfuerzos por hacer que un perro soltara al otro no daban ningún tipo de resultado. Al final, uno de los trabajadores de la librería dio con la solución. Salió con un caldero de agua y se lo lanzó encima. "Luego el dueño del perro que mordía le dio un puñetazo y así lograron separarlos", contó este librero. El ataque fue presenciado por otros comerciantes del lugar. También ayudaron en las labores para separar a los dos canes las trabajadoras de una inmobiliaria cercana. Además, varias peluqueras presenciaron cómo sucedió todo. "Quedamos completamente traumatizadas", contaron.

Una vez liberado el schnauzer, sus dueños le llevaron al veterinario donde se descartó que hubiera lesiones importantes. El dueño del pitbull fue multado por la Policía Local por llevarlo sin bozal. Además, deberá presentar en la comisaría la documentación pertinente, confirmaron ayer fuentes municipales. No fue, sin embargo, detenido y se pudo marchar por su propio pie. Según confirmaron los testigos, algunos de los presentes le increparon por llevar a su perro sin el bozal.