La "fascinante escena ye-yé" festeja que siempre vuelve a Gijón

Exposiciones, música, literatura y desfiles. La trigésima edición del Euro Ye-Ye, el decano de los festivales "underground" en Asturias, arranca hoy con una amplia programación repartida por distintos espacios de la ciudad que se prolongará hasta el domingo. "Decimos espacios porque no estamos hablando de actuaciones musicales como otros festivales, aunque también, sino de lugares donde se organizan exposiciones, markets, ciclos de cine o donde se disfruta de la gastronomía local", desveló ayer Oliver Suárez, presidente de Divertia, durante la presentación de un certamen que "trae consigo vocación, investigación y celebración de una cultura y escena fascinantes provenientes de los años 60 y que siguen enriqueciendo la civilización de hoy".

En las últimas semanas, tal y como recordó Félix Domínguez, director del festival, se han ido inaugurando distintas exposiciones relacionadas con el Ye-Ye. En el Antiguo Instituto, por ejemplo, está "30 años, 100 artistas: visita al imaginario de una escena", en la que participan más de 40 artistas trata sobre las tres décadas del festival. "Como curiosidad, 40 de las obras aquí expuestas son de mi casa", apuntaba Domínguez. En el mismo espacio también está "Soy así", de Laura Amado, una colección de fotografías de personajes de la escena valenciana. "Se ven sus ropas, lo que tienen en el fondo de las imágenes del salón…", explicaba el director. Por último, "Pieles de 7", de David Diz, se encuentra en el estudio de tatuajes Hatemade (C/Luciano Castañón 1) y es una exposición en la que más de 100 tatuadores han participado y han dibujado sobre las "portada de los singles de los años 60", siguiendo la estética "sixties", aclaraba Domínguez.

El cine estará también muy presente con "Vive la fête": 60’s Cult film Festival", el ciclo del que se podrá disfrutar en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio, programado por Merli Marlowe. Este año el titular significa viva la fiesta y recopila una serie de películas que tienen que ver con la celebración.

En cuanto a libros, el Toma 3 acogerá la presentación de "Mierda, qué guay: la fabulosa historia de ‘The Mocking Byrds’", con su autor Javi Pedraces y miembros de la seminal banda asturiana y "Funk Investigators", con el "Colectivo Bruxista" y su autor Alberto Zanini.

Las bandas inglesas "Big Boss Man", "The Bongolian" y "Big Boss Sounds” actuarán en la Sala Acapulco bajo el nombre de "Triple Shot". No serán las únicas. Los japoneses "Osaka Monaurail" y los valencianos "Wau y Los Arrrghs!!!", también amenizarán la velada del viernes. El sábado será el turno de los franceses "Child of Panoptes", con 17 personas sobre el escenario y cuatro teclados diferentes, que ofrecerán un espectáculo visual en el Albéniz, precedidos por los ingleses "The Crystal Teardrop".

A lo largo del fin de semana se realizarán también actividades de otra índole como la "Scootercruzada" o el mercadillo.