Juan Velarde Catolfi-Salvoni, piloto acrobático: "Tengo mucho cariño a Gijón e intento cada año innovar y traer figuras nuevas"

El piloto acrobático Juan Velarde Catolfi-Salvoni (Madrid, 1974) es una eminencia del aire. Fue el único español en competir, entre 2014 y 2019, en la Red Bull Air Race, el Campeonato del Mundo de la disciplina. Y se guarda un as bajo la manga para el Festival Aéreo de Gijón. Será la primera vez que monte en la el evento un modelo de avión al que compara con un coche de Fórmula 1 por sus prestaciones.

–Es ya un veterano del Festival Aéreo de Gijón. ¿Cómo encara estos días previos?

–Esta mañana (por la de ayer) he estado entrenando para llegar en las mejores condiciones posibles porque siempre intento innovar y traer alguna figura nueva. Gijón es un sitio al que le tengo mucho cariño.

–El pasado año el certamen congregó a 300.000 espectadores. ¿Dónde cree que reside su éxito?

–La acogida del público siempre es impresionante y el festival es una referencia a todos los niveles. La playa de San Lorenzo es un lugar idóneo, un entorno bonito y llamativo y también hay mucha gente de veraneo que se acerca para verlo. Para los participantes es un lujo ver la playa llena. También está abarrotada en los entrenamientos y es un gusto. La organización influye y el apoyo del Ayuntamiento es incondicional. Todo genera una cultura aeronáutica.

–¿Por qué cree que gusta tanto este tipo de eventos?

–Tengo demostrado que a la gente la aviación deportiva y la exhibición de aviones militares llama la atención. Desde siempre un sueño del ser humano ha sido volar y estos festivales son una atracción increíble. Allá donde se hace, el público acude. Como espectáculo, el éxito está garantizado.

–¿Qué pueden esperar los gijoneses y turistas de tu actuación del domingo?

–Lo más especial es que volaré con un avión con el que no he volado nunca en Gijón. Uno de última generación con el que competí en la Red Bull Air Race, en el Campeonato del Mundo. Es un purasangre, un "Fórmula 1", que llevo utilizando un año en exhibiciones aéreas.

–¿Qué características tiene?

–Es un "Edge 540", de fabricación americana. Alcanza una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora y tiene una maniobrabilidad tremenda. Es muy ágil y la relación peso-potencia es altísimo. Con él te mueves en el cielo como pez en el agua. Y rota a más de 400 grados por segundo. Es espectacular la mezcla de velocidad y potencia. Espero que el show guste al tener ese componente diferente.

–¿Qué parte hay de ensayo y qué de improvisación en un recital acrobático?

–Está todo perfectamente estudiado, no improvisamos. Cada figura, por ejemplo, tiene una altura, velocidad o posición determinadas para que tenga la máxima plasticidad. Son aviones exigentes y no hay apenas capacidad de improvisar. Hay un guion muy claro porque hay poquito tiempo para reaccionar.

–¿Es un buen emplazamiento la bahía de San Lorenzo?

–Es perfecto. Acoge muchísimo público y el festival se puede ver desde distintos ángulos. Esperamos tener suerte con la meteorología.

–¿A qué se dedica al margen de su faceta acrobática?

–Soy comandante de vuelos de largo radio, por lo que me dedico semiprofesionalmente al vuelo acrobático. Antes era profesional en la Red Bull Air Race y previamente estuve en la selección española de vuelo acrobático, participando en campeonatos europeos y mundiales. He compaginado mi profesión con esta faceta. Sigo compitiendo en el campeonato de España y el programa de vuelo de Gijón es el mismo que volaré allí, por lo que me mantiene activo.

–¿Dónde nace su afición a volar?

–Me viene de familia. Mi padre era piloto y desde pequeño tenía claro qué quería hacer. Con 15 años empecé a hacer vuelos sin motor y a los 16 hice mi primer vuelo solo. A los 18 inicié los estudios profesionales para ser piloto comercial. También desde siempre me había atraído el vuelo acrobático. Leía libros sobre ello e iba a exhibiciones. Hice un curso de iniciación y me enamoré.

–¿Qué supuso ser el único español, junto a Alejandro Macelan, en participar en la Red Bull Air Race?

–Fue un orgullo. En el equipo todos éramos españoles y fue una satisfacción enorme. También el contar con el apoyo de la afición. Hay mucha en España, aunque no sea un deporte de masas.

–¿Qué sensaciones vive en pleno vuelo?

–En competición hay más estrés, pero en exhibiciones hay disfrute. No está la presión del resultado. Vamos muy concentrados y las sensaciones son muy fuertes al haber aceleraciones enormes. Y hay mucho cansancio físico, pero queda tiempo para disfrutar del entorno, del público y del color del mar.

–¿Cómo se prepara física y mentalmente?

–No hay una preparación física específica. Voy al gimnasio, hago trabajo aeróbico, corro, monto en bicicleta... Hay que preparar muy bien el tronco.

–¿Tuvo experiencias negativas en alguno de sus recorridos acrobáticos?

–Hubo una situación delicada. Estaba yo solo en el aeródromo y durante un entrenamiento tuve un problema en los mandos del avión al quedarse bloqueado un timón de cola, pero lo pude controlar y aterrizar sin mayor consecuencia. La seguridad es lo primero y somos muy metódicos.

–¿Cuánta cuerda le queda?

–Aún disfruto muchísimo y no veo el final. Ojalá vuelva un campeonato mundial de carreras, y este año queremos que haya pruebas en España. Mientras tenga motivación, me veo volando.

